Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lý do Rashford thất bại ở MU

  • Thứ hai, 1/12/2025 18:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giám đốc Thể thao Barcelona, Deco, khẳng định Marcus Rashford tận hưởng thứ bóng đá trong trẻo hơn, không còn gánh nặng trở thành biểu tượng gánh vác cả đội bóng thời ở MU.

Rashford đang hồi sinh phong độ ở Barcelona.

Marcus Rashford nhanh chóng tạo dấu ấn tại Barcelona sau khi gia nhập theo dạng cho mượn. Tiền đạo 28 tuổi đã ghi 6 bàn sau 18 trận, hòa nhập tốt với lối chơi và nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo CLB.

Giám đốc Thể thao Deco cho biết Barca theo sát Rashford từ sớm vì đánh giá cao khả năng thi đấu ở cả ba vị trí trên hàng công, cùng khát khao tìm kiếm thử thách mới của cầu thủ người Anh. “Cậu ấy hạnh phúc ở đây”, Deco chia sẻ. “Rashford là cầu thủ tuyệt vời. Ở MU, cậu ấy phải gánh trách nhiệm của một ngôi sao lớn quá sớm, trong lúc đội bóng gặp khó khăn kéo dài. Yêu cầu dành cho cậu ấy luôn rất nặng”.

Theo Deco, thương vụ chỉ thành công nhờ sự kiên nhẫn của Rashford. Barca khi đó vướng giới hạn tài chính, nhưng tiền đạo người Anh vẫn chờ đợi vì muốn khoác áo đội bóng xứ Catalonia. “Cậu ấy hiểu rõ tình hình và chờ rất lâu. Chúng tôi hạnh phúc khi có cậu ấy”, Deco nói.

Khả năng Barca mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng còn phụ thuộc vào tình hình tài chính của CLB. Tuy nhiên, Deco tin Chủ tịch Joan Laporta đang đưa đội bóng trở lại quỹ đạo đúng. “Một cầu thủ thông minh như Marcus đến đây không chỉ vì yêu Barca, mà vì muốn giành danh hiệu”, ông cho biết.

Thương vụ hiện mang lại lợi ích cho cả hai phía. Rashford tìm lại phong độ, trở lại tuyển Anh trước World Cup 2026. Barca có thêm một mũi tấn công đa năng, giảm tải cho Lamine Yamal, Raphinha và Robert Lewandowski trong cuộc đua vô địch La Liga.

Mức giá kỷ lục cho Rashford

PSG bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Marcus Rashford, qua đó có thể đẩy Barcelona vào thế khó trong kế hoạch mua đứt tiền đạo người Anh.

10:07 28/11/2025

Cơn ác mộng của Yamal, Rashford

Báo chí Tây Ban Nha chỉ trích dàn cầu thủ Barcelona sau thất bại 0-3 trước Chelsea ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26/11.

18:16 26/11/2025

Rashford gây lo lắng

Tiền đạo Marcus Rashford mất tích bí ẩn khi Barcelona chuẩn bị đối đầu Athletic Club tại Camp Nou thuộc vòng 13 La Liga tối 22/12.

08:35 21/11/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Rashford Marcus Rashford Rashford

    Đọc tiếp

    Liverpool tu choi Klopp hinh anh

    Liverpool từ chối Klopp

    11 phút trước 19:00 1/12/2025

    0

    Liverpool bác bỏ khả năng mời HLV Jurgen Klopp trở lại cầm quân sau giai đoạn khủng hoảng dưới thời Arne Slot.

    Chicharito bat khoc vi sut hong phat den hinh anh

    Chicharito bật khóc vì sút hỏng phạt đền

    12 phút trước 19:00 1/12/2025

    0

    Sáng 1/12, Javier “Chicharito” Hernandez trải qua khoảnh khắc đau đớn khi hoá tội đồ vì sút hỏng phạt đền, khiến Chivas Guadalajara tan mộng vô địch.

    Sao MLS tiet lo goc khuat cua Messi hinh anh

    Sao MLS tiết lộ góc khuất của Messi

    12 phút trước 19:00 1/12/2025

    0

    Tiền vệ của New York Red Bulls, Lewis Morgan, kể lại kỷ niệm không thể nào quên khi đối đầu với một Lionel Messi mùa này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý