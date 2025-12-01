Lý do Rashford thất bại ở MU

Giám đốc Thể thao Barcelona, Deco, khẳng định Marcus Rashford tận hưởng thứ bóng đá trong trẻo hơn, không còn gánh nặng trở thành biểu tượng gánh vác cả đội bóng thời ở MU.

Rashford đang hồi sinh phong độ ở Barcelona.

Marcus Rashford nhanh chóng tạo dấu ấn tại Barcelona sau khi gia nhập theo dạng cho mượn. Tiền đạo 28 tuổi đã ghi 6 bàn sau 18 trận, hòa nhập tốt với lối chơi và nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo CLB.

Giám đốc Thể thao Deco cho biết Barca theo sát Rashford từ sớm vì đánh giá cao khả năng thi đấu ở cả ba vị trí trên hàng công, cùng khát khao tìm kiếm thử thách mới của cầu thủ người Anh. “Cậu ấy hạnh phúc ở đây”, Deco chia sẻ. “Rashford là cầu thủ tuyệt vời. Ở MU, cậu ấy phải gánh trách nhiệm của một ngôi sao lớn quá sớm, trong lúc đội bóng gặp khó khăn kéo dài. Yêu cầu dành cho cậu ấy luôn rất nặng”.

Theo Deco, thương vụ chỉ thành công nhờ sự kiên nhẫn của Rashford. Barca khi đó vướng giới hạn tài chính, nhưng tiền đạo người Anh vẫn chờ đợi vì muốn khoác áo đội bóng xứ Catalonia. “Cậu ấy hiểu rõ tình hình và chờ rất lâu. Chúng tôi hạnh phúc khi có cậu ấy”, Deco nói.

Khả năng Barca mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng còn phụ thuộc vào tình hình tài chính của CLB. Tuy nhiên, Deco tin Chủ tịch Joan Laporta đang đưa đội bóng trở lại quỹ đạo đúng. “Một cầu thủ thông minh như Marcus đến đây không chỉ vì yêu Barca, mà vì muốn giành danh hiệu”, ông cho biết.

Thương vụ hiện mang lại lợi ích cho cả hai phía. Rashford tìm lại phong độ, trở lại tuyển Anh trước World Cup 2026. Barca có thêm một mũi tấn công đa năng, giảm tải cho Lamine Yamal, Raphinha và Robert Lewandowski trong cuộc đua vô địch La Liga.