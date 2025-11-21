Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rashford gây lo lắng

  • Thứ sáu, 21/11/2025 08:35 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Tiền đạo Marcus Rashford mất tích bí ẩn khi Barcelona chuẩn bị đối đầu Athletic Club tại Camp Nou thuộc vòng 13 La Liga tối 22/12.

Rashford bất ngờ vắng mặt trong buổi tập của Barcelona.

Trong buổi tập được xem là then chốt trước trận đấu, Rashford không ra sân. Nguồn tin nội bộ xác nhận tiền đạo người Anh vẫn xuất hiện tại Ciutat Esportiva trong ngày hôm trước. Sự vắng mặt bất ngờ này đặt ra dấu hỏi về khả năng góp mặt của anh trong trận đấu cuối tuần.

Theo Marca, việc Barca im lặng khiến bầu không khí thêm phần căng thẳng. Rashford đang là một trong những quân bài quan trọng nhất của Hansi Flick ở mặt trận tấn công. Do đó, Rashford đột ngột mất hút khiến kế hoạch nhân sự bị xáo trộn đáng kể.

Gia nhập Camp Nou theo dạng cho mượn, tiền đạo người Anh lập tức hòa nhập và bùng nổ trở lại với 6 bàn, 7 kiến tạo sau 16 trận trên mọi đấu trường. Barcelona có quyền mua đứt Rashford với mức phí khoảng 30 triệu euro.

Ngược lại, hàng công Barca đón tin vui từ Raphinha. Sau 3 buổi tập hoàn chỉnh, cầu thủ chạy cánh người Brazil được xác nhận hoàn toàn bình phục. Thể trạng tốt giúp anh chắc suất trong danh sách đăng ký thi đấu, thậm chí nhiều khả năng đá chính nếu Rashford gặp vấn đề.

Trong khi đó, tình hình lực lượng Barcelona chưa mấy sáng sủa. Pedri tiếp tục tập riêng, còn thần đồng Lamine Yamal vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương háng và khó kịp trở lại. Hansi Flick buộc phải xoay xở với lực lượng trẻ khi triệu tập thêm loạt cầu thủ từ đội dự bị.

Sau 12 vòng, Barcelona đứng thứ 2 ở La Liga và kém Real Madrid 3 điểm.

Rashford đàm phán với Chelsea

Chelsea được cho là chuẩn bị thực hiện một thương vụ gây sốc với Marcus Rashford, khi tương lai của chân sút người Anh tại Barcelona chưa được đảm bảo.

35:2126 hôm qua

Dấu chấm hết cho Rashford

Manchester United dường như đi đến quyết định cuối cùng về việc chia tay tiền đạo Marcus Rashford.

10:48 17/11/2025

Amorim đóng sập cửa với Rashford

Marcus Rashford đang hồi sinh sự nghiệp ở Barcelona, nhưng HLV Ruben Amorim vẫn nói không với anh.

19:14 16/11/2025

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Rashford vắng mặt Marcus Rashford Rashford Barcelona Raphinha

