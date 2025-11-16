Amorim đóng sập cửa với Rashford

Marcus Rashford đang hồi sinh sự nghiệp ở Barcelona, nhưng HLV Ruben Amorim vẫn nói không với anh.

Theo The Athletic, HLV Ruben Amorim không có ý định đưa Marcus Rashford trở lại đội hình Manchester United trong tương lai. Cho dù tiền đạo này thi đấu ấn tượng thế nào theo dạng cho mượn tại Barcelona, HLV người Bồ Đào Nha sẽ không quan tâm.

Mối quan hệ giữa HLV Amorim và Rashford được cho là rạn nứt hoàn toàn. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ thái độ và sự thiếu chuyên nghiệp của tiền đạo 27 tuổi tại Old Trafford trong mùa giải trước.

Hành vi ngoài sân cỏ của Rashford khi đó khiến ban huấn luyện khó chịu, bởi anh thiếu chuyên nghiệp trong việc duy trì phong độ và thể lực. Trong bối cảnh Amorim nỗ lực nâng cao kỷ luật và tiêu chuẩn của đội bóng, Rashford khi đó dễ dàng trở thành tâm điểm chỉ trích.

Ngoài ra, Rashford cũng không phù hợp với sơ đồ 3-4-3 mà Amorim xây dựng. Mức lương cao ngất ngưởng của anh trở thành gánh nặng không đáng có cho đội bóng.

Mùa này, gia nhập sân Camp Nou theo dạng cho mượn sau quãng thời gian sa sút ở MU, Rashford nhanh chóng hòa nhập và bùng nổ trong môi trường mới. Sau 12 trận trên mọi đấu trường, anh ghi 6 bàn và có 9 kiến tạo.

Tuy nhiên, phong độ ấn tượng ấy chưa đủ để Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. HLV Flick và ban huấn luyện yêu cầu Rashford cải thiện ở nhiều khía cạnh quan trọng, nếu muốn được ở lại lâu dài.