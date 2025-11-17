Dấu chấm hết cho Rashford

Manchester United dường như đi đến quyết định cuối cùng về việc chia tay tiền đạo Marcus Rashford.

Rashford không còn tương lai ở MU.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội chủ sân Old Trafford xác định hè 2026 là thời điểm chia tay tiền đạo người Anh, một phần trong kế hoạch làm mới lực lượng dưới thời HLV Ruben Amorim. Cùng rời đi trong lộ trình ấy còn có Rasmus Hojlund và Jadon Sancho.

Rashford hiện khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn và thể hiện phong độ thăng hoa với 6 bàn, 9 kiến tạo sau 16 trận. Bản hợp đồng đi kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro, con số không quá lớn trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Tuy nhiên, Barcelona vẫn giữ thái độ thận trọng và chưa đưa ra quyết định cuối cùng, bất chấp hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo 28 tuổi.

Dù vậy, theo Romano, lựa chọn của Barcelona không ảnh hưởng đến quyết định của MU. Câu lạc bộ xác định rõ sẽ bán đứt Rashford vào hè 2026, đồng nghĩa chặng đường gần 20 năm của anh với "Quỷ đỏ" đang đi đến hồi kết. Song song đó, Hojlund cũng nằm trong danh sách thanh lý dài hạn, còn Sancho rời theo dạng tự do khi hợp đồng hết hạn.

Sự dứt khoát của ban lãnh đạo MU cho thấy họ có sẵn phương án thay thế. Mùa hè vừa qua, đội bóng chiêu mộ Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, hai cầu thủ tấn công giàu năng lượng, phù hợp với hệ thống pressing và lối chơi chuyển trạng thái nhanh mà HLV Ruben Amorim đang áp dụng.

Nếu không có biến động lớn, năm 2026 sẽ khép lại một chương dài của Rashford tại Old Trafford. Từ biểu tượng của học viện đến trụ cột hàng công, rồi dần bị gạt ra khỏi kế hoạch, câu chuyện của Rashford phản ánh quá trình tái thiết mạnh mẽ mà MU đang theo đuổi.