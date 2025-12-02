Không có ngoại lệ cho Vinicius

HLV Carlo Ancelotti gửi thông điệp đanh thép tới hai ngôi sao lớn của Brazil khi khẳng định ông chỉ chọn những cầu thủ đạt thể trạng hoàn hảo cho World Cup 2026.

Vinicius chưa chắc có suất ở tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Esporte Record của TV Record, nhà cầm quân người Italy thẳng thắn nói rằng ngay cả Neymar hay Vinicius Junior cũng không phải ngoại lệ. “Cầu thủ phải đạt 100%. Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi. Tôi chỉ chọn người đạt 100%. Không chỉ Neymar, đó cũng có thể là Vinicius. Nếu Vinicius chỉ ở mức 90%, tôi sẽ gọi người khác đủ 100%”, Ancelotti nhấn mạnh. “Đội tuyển có mức cạnh tranh rất cao, nhất là trên hàng công”.

Neymar chưa góp mặt trong đợt triệu tập nào dưới thời Ancelotti và đã vắng tám trận. Ngôi sao của Santos cũng không chơi cho Brazil từ khi dính chấn thương trước Uruguay vào tháng 10/2023. Dù vậy, anh vẫn đang tập luyện với mục tiêu góp mặt ở kỳ World Cup có thể là cuối sự nghiệp.

“Neymar có tài năng lớn. Nhưng cậu ấy gặp quá nhiều chấn thương trong thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau. Điều đó khiến cậu ấy không thể đạt thể trạng tốt nhất”, Ancelotti nói.

Ở chiều ngược lại, Vinicius duy trì mối quan hệ tốt đẹp với thầy cũ từ thời còn ở Real Madrid. Cầu thủ này từng chia sẻ rằng tuyển Brazil đang tiến bộ dưới thời Ancelotti: “Chúng tôi đang xây dựng phong cách chơi. Tìm ra điều đó trước World Cup là điều quan trọng vì số trận còn lại không nhiều. Mọi người phải sớm bước vào trạng thái World Cup, hiểu rằng cơ hội của chúng tôi đang đến gần”.

Thông điệp của Ancelotti rõ ràng: không có ngoại lệ cho bất kỳ ngôi sao nào, và chiếc vé đến Mỹ-Canada-Mexico chỉ dành cho những người đạt chuẩn cao nhất.