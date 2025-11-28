Điều kiện để Real chiêu mộ Haaland

Real Madrid chán ngán với việc Vinicius gây rối trong phòng thay đồ và có thể dùng tiền bán cầu thủ này để chiêu mộ Haaland.

Haaland nằm trong tầm ngắm của Real.

Theo TEAMtalk, Real Madrid thực sự nghiêm túc trong việc theo đuổi Erling Haaland. CLB chủ sân Bernabeu sẽ gửi đề nghị đến tiền đạo người Na Uy và Manchester City ngay sau khi Vinicius rời đi, có thể là vào hè năm sau.

"Real đã theo dõi Haaland trong nhiều năm và tin rằng cầu thủ này sẽ tạo thành bộ đôi ăn ý với Kylian Mbappe trên hàng công. Tuy nhiên, Man City vẫn bình thản và không tin vào khả năng Haaland sẽ rời đi", kênh tin tức Anh tiết lộ.

Hiện tại, Vinicius vẫn chưa gia hạn hợp đồng và đứng trước nguy cơ bị đội bóng chủ quản thanh lý ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo. Mức phí Real mong muốn thu về từ việc bán cầu thủ người Brazil vào khoảng 150 triệu euro.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Haaland thực sự muốn khoác áo Real Madrid trong tương lai. Thông tin này được một số người thân cận của tiền đạo sinh năm 2000 xác nhận. "Haaland không muốn gia nhập Barcelona và sẽ có toàn quyền quyết định bến đỗ tiếp theo", kênh tin tức ElDesmarque cho biết.

Hồi đầu năm nay, Haaland đặt bút ký hợp đồng mới với Man City đến năm 34 tuổi. Ở mùa này, cựu cầu thủ Dortmund duy trì phong độ thăng hoa với 19 bàn thắng chỉ sau 17 lần ra sân trên mọi đấu trường, dù mùa giải mới diễn ra được 3 tháng.