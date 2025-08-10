MU - tiền đã chi, sức mạnh vẫn đợi

Dàn tân binh chất lượng, khán đài rực đỏ và kỳ vọng bùng nổ - nhưng trận hòa Fiorentina tối 9/8 cho thấy MU của Ruben Amorim vẫn cần thêm thời gian để biến tiền bạc thành sức mạnh.

MU đã khép lại loạt trận giao hữu hè 2025.

Old Trafford cuối tuần qua như khoác áo mới khi Matheus Cunha, Diego Leon, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko lần đầu ra mắt khán giả nhà. Sân khấu đã sẵn sàng, tiếng reo hò vang dội, nhưng khi bóng lăn, sự hưng phấn ấy nhanh chóng chạm vào thực tế: quá trình “lột xác” của Manchester United không thể diễn ra chỉ sau một mùa hè chi tiêu hơn 200 triệu bảng.

Một trận thắng… trên giấy tờ

Gặp Fiorentina trong trận giao hữu cuối cùng trước Premier League, MU chỉ thắng trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1. Đây là dịp để Amorim thử nghiệm đội hình, kiểm chứng khả năng hòa nhập của tân binh, nhưng màn trình diễn lại thiếu điểm nhấn.

Mbeumo là gam màu sáng hiếm hoi. Anh cho thấy tốc độ ấn tượng, những pha tạt chân trái sắc bén và khả năng xử lý gọn gàng. Sự hiện diện của Mbeumo mang tới hy vọng về một mũi khoan tốc độ bên cánh phải - thứ MU đã thiếu từ lâu. Trong khi đó, Amorim tiếp tục để Hojlund dự bị, giao vị trí “số 9 ảo” cho Mason Mount - quyết định cho thấy hàng công vẫn đang trong giai đoạn tìm công thức tối ưu.

Sesko, bản hợp đồng được chờ đợi nhất, chỉ ngồi trên khán đài. Sự vắng mặt này vô tình phơi bày rõ hơn những khoảng trống trên sân. MU để thủng lưới ngay phút thứ 8 từ cú sút của Simon Sohm, và chỉ gỡ hòa nhờ pha phản lưới của Robin Gosens.

Ngày trở lại của David De Gea mang tới khoảnh khắc cảm xúc - được Bruno Fernandes tặng quà trước trận, vào sân muộn để nhận tràng pháo tay - nhưng đó gần như là kỷ niệm đáng nhớ duy nhất. Hiệp hai, MU bế tắc, phối hợp thiếu nhịp nhàng và gần như không áp đảo đối thủ. Các tình huống nguy hiểm chủ yếu đến từ bóng chết.

Gặp Fiorentina, MU chưa cho thấy được sự vuợt trội.

Hàng công tiếp tục bộc lộ hạn chế khi Mount phải đá cắm còn Hojlund không được sử dụng. Sự xuất hiện của Sesko được kỳ vọng giải quyết bài toán này, nhưng vấn đề sâu xa hơn lại nằm ở tuyến giữa. Casemiro và Bruno Fernandes không thể áp đặt thế trận, khiến các đợt tấn công thiếu mạch lạc và dễ bị bẻ gãy.

Amorim cần thêm mảnh ghép ở giữa sân

Theo giới thạo tin, Amorim muốn bổ sung một tiền vệ trung tâm trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Carlos Baleba (Brighton) là mục tiêu hàng đầu nhờ khả năng tranh chấp và phát động tấn công phù hợp với triết lý của ông. Tuy nhiên, mức giá cao và việc Brighton chưa tìm được người thay thế khiến thương vụ trở nên phức tạp.

Trong bối cảnh đó, lựa chọn hiện tại khó đáp ứng trọn vẹn yêu cầu chiến thuật. Nếu tuyến giữa không được nâng cấp, mọi cải thiện ở hàng công cũng khó phát huy tối đa.

Chưa đầy một tuần nữa, MU sẽ bước vào trận mở màn gặp Arsenal. Đó sẽ là liều thuốc thử liều cao, nơi mọi hạn chế bị phơi bày và mọi ưu điểm phải được tận dụng triệt để. Khi ấy, không còn chỗ cho thử nghiệm - chỉ còn chỗ cho hiệu quả.

Amorim sẽ cần thêm một tiền vệ.

Người hâm mộ muốn thấy hơn là những bản hợp đồng đắt giá. Họ muốn thấy một MU chơi gắn kết, biết cách kiểm soát trận đấu và lạnh lùng kết liễu đối thủ. Đó là thước đo thực sự cho xem 200 triệu bảng đã biến thành sức mạnh hay vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc.

Trận hòa Fiorentina có thể không khiến niềm tin của CĐV lung lay, nhưng là lời nhắc rằng tái thiết một đội bóng lớn là quá trình nhiều giai đoạn. Amorim đã có trong tay các “nguyên liệu” hứa hẹn, nhưng cần thời gian và sự chính xác để lắp ghép thành bức tranh hoàn chỉnh.

Cánh cửa của kỷ nguyên mới đã mở, nhưng để bước qua, MU cần hơn một danh sách tân binh. Họ cần một bản sắc rõ ràng, một cấu trúc chiến thuật vững chắc và tinh thần thi đấu đủ bản lĩnh để đối diện mọi thử thách. Premier League đang đợi, và thử thách đầu tiên mang tên Arsenal sẽ cho thấy MU của Amorim thực sự đang đứng ở đâu.