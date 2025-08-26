Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dortmund ra lệnh cấm bố mẹ Bellingham

Phụ huynh Jobe Bellingham bị cấm vào phòng thay đồ của Borussia Dortmund sau sự cố gây tranh cãi ở trận hòa 3-3 của CLB với St.Pauli hôm 23/8.

Theo Bild, sự việc diễn ra sau trận hòa đáng thất vọng của Dortmund ở vòng 1 Bundesliga 2025/26. Ngay trong đường hầm sân Millerntor-Stadion của St.Pauli sau trận, cha mẹ Jobe Bellingham - ông Mark và bà Denise - đứng chờ để chất vấn Giám đốc Thể thao Dortmund, Sebastian Kehl.

Ông Mark Bellingham bày tỏ sự thất vọng về việc Jobe bị thay ra sớm lẫn màn trình diễn tổng thể của đội. Cha Bellingham thậm chí còn tìm cách gặp trực tiếp HLV Kovac để bày tỏ sự bức xúc. Đáp lại, Dortmund ban hành lệnh cấm gia đình Jobe Bellingham vào khu vực phòng thay đồ, nhằm bảo vệ không gian riêng tư của đội bóng.

Giám đốc điều hành Lars Ricken phát biểu: “Chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ tin cậy với gia đình Bellingham trong nhiều năm. Họ bay đến đặc biệt để xem trận ra mắt của Jobe và muốn gặp con mình sau trận. Cuộc trò chuyện mang tính cảm xúc với Sebastian là điều bình thường trong mối quan hệ này, nhưng chúng tôi sẽ không để tình huống tương tự xảy ra nữa”.

Jobe Bellingham vừa chuyển từ Sunderland sang Dortmund với giá 27,8 triệu bảng vào mùa hè này. Anh bị HLV Niko Kovac thay ra ngay đầu hiệp hai trận ra mắt Bundesliga với St.Pauli. Sau khi Jobe rời sân, Dortmund dẫn 3-1 đến phút 85 nhưng để gỡ hòa 3-3 sau khi Filippo Mane nhận thẻ đỏ, khiến đội rơi vào thế thiếu người.

Trong quá khứ, khi Jude Bellingham còn chơi cho Dortmund, ông Mark và bà Denise cũng từng vào phòng thay đồ đội bóng, đưa ra nhiều góp ý về chiến thuật cho ban lãnh đạo đội bóng.

  Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

Đọc tiếp

