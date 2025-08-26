Cầu thủ 16 tuổi giải cứu Liverpool phút 90+10

Rạng sáng 26/8, Rio Ngumoha tỏa sáng cứu "The Kop" khỏi việc bị chia điểm trước Newcastle ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.

Rio Ngumoha cứu Liverpool bằng bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, mang về chiến thắng 3-2 trước Newcastle.

Phút 90+10, Rio Ngumoha, sản phẩm 16 tuổi từ học viện Liverpool, trở thành người hùng khi ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-2 ngay tại St. James’ Park. Liverpool tưởng như có trận hòa khó tin trên sân Newcastle, khi dẫn trước 2-0 trong thế hơn người từ cuối hiệp một.

Phút 45+3, Anthony Gordon mắc sai lầm nghiêm trọng khi vào bóng triệt hạ với Van Dijk, khiến ngôi sao Newcastle nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trước đó 10 phút, Ryan Gravenberch mở tỷ số cho Liverpool.

Ngay đầu hiệp hai, phút 46, Hugo Ekitike nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Trận đấu tưởng như kết thúc từ đây, nhưng kịch tính bất ngờ xảy ra ở nửa giờ đồng hồ cuối trận. Newcastle có trận đấu đáng khen về mặt tinh thần, khi Bruno Guimarães và William Osula gỡ hòa cho chủ nhà.

The Independent nhận xét Liverpool có trận đấu khá tệ, khi để đối thủ gỡ hòa 2-2 trong thế chơi hơn người cả hiệp hai. Dẫu vậy, pha lập công cuối trận của Ngumoha đã mang về ba điểm đầy kịch tính cho nhà đương kim vô địch.

Ở phút bù giờ thứ 10 trong tổng số 11 phút bù giờ của hiệp hai, Ngumoha – người cũng vừa có trận ra mắt Premier League – ghi bàn với cú cứa lòng hiểm hóc khiến thủ môn Nick Pope chỉ biết đứng nhìn.

Với 16 tuổi và 135 ngày, Ngumoha trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League. Bàn thắng này tiếp nối phong độ ấn tượng của anh trong các trận giao hữu trước mùa giải, bao gồm bàn thắng vào lưới Yokohama F. Marinos và đường kiến tạo trước AC Milan.

Chiến thắng này giúp Liverpool tiếp tục nằm ở nhóm dẫn đầu Premier League, với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Họ cùng với Arsenal và Tottenham là ba đội hiếm hoi toàn thắng tại Premier League từ đầu mùa.