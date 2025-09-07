Lý do Sesko mờ nhạt tại MU

Cựu tiền đạo Manchester United, Louis Saha, chỉ ra những lý do khiến Benjamin Sesko gặp khó khăn trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford.

Benjamin Sesko, bản hợp đồng đắt giá của Manchester United, đang đối mặt với những thách thức trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford.

Trên The Athletic, Saha nhận định Sesko đang đối mặt với những thử thách ban đầu tại Manchester United do thiếu sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội. Saha nói: “Thật không may, Manchester United không chiêu mộ được tiền vệ như mong muốn. Vì vậy, hàng tiền vệ của đội bóng vẫn rất yếu. Đây là lý do tôi nghĩ Sesko sẽ gặp khó khăn lớn cho đến khi vấn đề hàng tiền vệ được giải quyết”.

Sesko gia nhập Manchester United từ RB Leipzig với mức phí 74 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, nhằm củng cố hàng công của "Quỷ đỏ". Cầu thủ người Slovenia từng ghi 39 bàn trong hai mùa giải tại Leipzig, được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu.

Tuy nhiên, tân binh của Manchester United chưa ghi được bàn thắng nào sau 4 lần ra sân từ đầu mùa. Dẫu vậy, Saha vẫn lạc quan về tiềm năng của Sesko: “Cậu ấy có phẩm chất, thể hình cao lớn, biết cách ghi bàn bằng đầu, và cũng chơi rất kỹ thuật. Các pha di chuyển của cậu ấy thuộc loại xuất sắc, nên tôi tự tin rằng cậu ấy rồi sẽ ghi bàn”.

Saha cũng nhấn mạnh rằng Manchester United cần kiên nhẫn với Sesko, và chờ đợi hai tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo sóm tỏa sáng: “Nếu Cunha và Mbeumo không sớm ghi bàn, Sesko cũng gặp khó khăn và Manchester United sẽ gặp rắc rối lớn”, Saha cảnh báo.