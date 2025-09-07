Sau gần 2 tháng tranh tài, "giải Bóng rổ Học sinh - Sinh viên: Cúp Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam & MVP Academy 2025" (GMB League) khép lại mùa đầu tiên bằng lễ bế mạc và trao giải tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Giải đấu quy tụ gần 50 đội bóng với hơn 700 vận động viên đến từ các trường THCS, THPT, đại học, cao đẳng, học viện và nhiều câu lạc bộ trên địa bàn Hà Nội. Gần 100 trận đấu kịch tính diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ cuồng nhiệt từ phụ huynh, học sinh, sinh viên và cộng đồng yêu bóng rổ học đường.

Ông Nguyễn Tiến Bình, Trưởng Ban Tổ chức giải, nhấn mạnh GMB League không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là nơi học sinh, sinh viên rèn luyện ý chí, tinh thần đồng đội và khát vọng chinh phục. "Tôi tin GMB League sẽ trở thành thương hiệu uy tín, được duy trì và mở rộng để ngày càng nhiều bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm và trưởng thành", ông nói.

Ông Nguyễn Tiến Bình - Trưởng Ban Tổ chức giải.

Đại diện Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội, ông Nghiêm Vũ Khải, đánh giá cao ý nghĩa giáo dục của giải đấu, không chỉ rèn luyện thể chất mà còn bồi đắp tinh thần đoàn kết, nghị lực vượt khó và kỹ năng sống. Trong khi đó, bà Nguyễn Mai Tâm - Giám đốc Học viện Bóng rổ MVP - khẳng định thành công của mùa giải đầu tiên sẽ là động lực để tiếp tục nâng tầm GMB League trong những năm tới.

Tại lễ bế mạc giải Bóng rổ Học sinh - Sinh viên 2025, Ban Tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng ở các hạng mục U15, U18, U23 nam và nữ; đồng thời vinh danh 5 vận động viên xuất sắc nhất với danh hiệu “MVP of the League”.

Hình ảnh tại lễ bế mạc.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức khắc tên nhà vô địch lên Cúp GMB League 2025, do nghệ nhân Chu Hùng Cường thực hiện ngay trên sân khấu – khoảnh khắc biểu tượng cho khát vọng, ý chí và vinh quang của tuổi trẻ.