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Thể thao World Cup 2026

Messi giúp Argentina bỏ xa Bồ Đào Nha trên bảng dự báo

  • Thứ sáu, 19/6/2026 04:14 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Sau lượt trận mở màn World Cup 2026, Argentina được đánh giá có cơ hội đăng quang cao gấp đôi Bồ Đào Nha, theo mô hình dự báo mới nhất của Đại học Liên bang Minas Gerais (UFMG).

Messi toả sáng rực rỡ trong ngày ra quân của Argentina tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Màn trình diễn trái ngược ở trận ra quân tạo ra khoảng cách đáng kể giữa Argentina và Bồ Đào Nha trên bảng xếp hạng ứng viên vô địch World Cup 2026.

Theo dữ liệu từ dự án "Probabilidades no Futebol" của Khoa Toán học Đại học Liên bang Minas Gerais (UFMG) thuộc Brazil, Argentina hiện là đội tuyển có khả năng vô địch cao nhất giải đấu với tỷ lệ 6,1%. Trong khi đó, Bồ Đào Nha chỉ đạt mức 3%, thấp hơn một nửa so với nhà đương kim vô địch thế giới.

Sự chênh lệch này đến từ kết quả ở lượt trận đầu tiên. Argentina khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước Algeria. Lionel Messi lập hat-trick, đồng thời cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng World Cup của Miroslav Klose.

Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Lionel Scaloni vươn lên dẫn đầu bảng J và trở thành ứng viên số một cho chức vô địch.

Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha gây thất vọng khi bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 ở bảng K. Dù Joao Neves ghi bàn mở tỷ số từ sớm, đại diện châu Âu vẫn đánh rơi chiến thắng và phải chia điểm trong ngày Cristiano Ronaldo có màn trình diễn khá mờ nhạt.

Pháp đứng ngay sau Argentina với xác suất vô địch 5,9%, trong khi Anh xếp thứ ba với 5%. Đức giữ vị trí thứ tư với 4,7% sau chiến thắng đậm 7-1 trước Curacao.

Một điểm đáng chú ý khác là Brazil chỉ đứng thứ 10 với tỷ lệ 3%, ngang bằng Bồ Đào Nha và Áo. Kết quả hòa Morocco 1-1 ở lượt đầu bảng C khiến đoàn quân của Carlo Ancelotti bị đánh giá thấp hơn cả Mỹ, Mexico, Colombia và Na Uy.

Theo UFMG, bảng xếp hạng được xây dựng từ 4 triệu lần mô phỏng, dựa trên phong độ của các đội tuyển trong hai năm gần nhất, kết quả vòng bảng, khả năng phân nhánh ở vòng knock-out và xác suất chiến thắng trong từng cặp đấu.

Argentina anh 1

Top 12 đội có tỷ lệ vô địch cao nhất theo dữ liệu từ dự án "Probabilidades no Futebol".

Những đội vô địch World Cup dù gây thất vọng ở trận đầu tiên

Lịch sử World Cup cho thấy một trận mở màn thất vọng không phải dấu chấm hết, khi Anh, Tây Ban Nha và Argentina đều từng khởi đầu chệch choạc trước lúc bước lên đỉnh thế giới.

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Đào Trần

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