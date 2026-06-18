Những đội vô địch World Cup dù gây thất vọng ở trận đầu tiên

Dù kết quả này không bị xem là cú sốc bởi Uruguay là cường quốc bóng đá với hai chức vô địch World Cup, nó vẫn khiến hành trình của đội chủ nhà khởi đầu không thật sự suôn sẻ. Sau đó, Anh dần tìm được sự ổn định, vượt qua những đối thủ mạnh nhất giải và đánh bại Tây Đức trong trận chung kết để giành chức vô địch World Cup duy nhất đến nay. Ảnh: Reuters.