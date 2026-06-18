Những đội vô địch World Cup dù gây thất vọng ở trận đầu tiên

|
Những cú sảy chân của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Brazil ở lượt trận đầu World Cup 2026 khiến không ít người hoài nghi về khả năng tiến xa của các ứng viên vô địch. Ảnh: Reuters.
|
Tuy nhiên, lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh từng chứng kiến nhiều nhà vô địch bắt đầu hành trình bằng những kết quả không như ý. Ảnh: Reuters.
|
Anh (1966). World Cup 1966 trên sân nhà là giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt với tuyển Anh. Khi ấy, đội bóng xứ sương mù vẫn đang đi tìm danh hiệu thế giới đầu tiên trong lịch sử và chịu áp lực rất lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên ngay trận mở màn, Anh bị Uruguay cầm hòa 0-0. Ảnh: Reuters.
|
Dù kết quả này không bị xem là cú sốc bởi Uruguay là cường quốc bóng đá với hai chức vô địch World Cup, nó vẫn khiến hành trình của đội chủ nhà khởi đầu không thật sự suôn sẻ. Sau đó, Anh dần tìm được sự ổn định, vượt qua những đối thủ mạnh nhất giải và đánh bại Tây Đức trong trận chung kết để giành chức vô địch World Cup duy nhất đến nay. Ảnh: Reuters.
|
Tây Ban Nha (2010). Đội bóng của HLV Vicente del Bosque bước vào World Cup 2010 với tư cách đương kim vô địch châu Âu và là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Tuy nhiên, "La Roja" bất ngờ gục ngã 0-1 trước Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters.
|
Thất bại ấy được xem là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử vòng bảng World Cup, bởi Tây Ban Nha kiểm soát thế trận nhưng không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Dẫu vậy, tập thể với những Xavi Hernandez, Andres Iniesta hay David Villa nhanh chóng đứng dậy. Họ thắng tất cả trận còn lại, đánh bại Hà Lan trong trận chung kết và lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới. Ảnh: Reuters.
|
Argentina (2022). Nếu Tây Ban Nha gây sốc năm 2010, Argentina còn tạo ra bất ngờ lớn hơn tại World Cup 2022. Đội bóng của Lionel Messi bước vào giải với chuỗi trận bất bại kéo dài nhưng lại thua Saudi Arabia 1-2 ngay ngày ra quân. Đó là thất bại khiến cả thế giới sửng sốt, nhiều người cho rằng giấc mơ vô địch của Messi có thể tan vỡ chỉ sau một trận đấu. Ảnh: Reuters.
|
Nhưng chính cú ngã ấy trở thành bước ngoặt. Argentina thắng liên tiếp ở các vòng sau, vượt qua hàng loạt đối thủ lớn trước khi đánh bại Pháp trong trận chung kết nghẹt thở để giành chức vô địch thế giới thứ ba cho nước nhà. Ảnh: Reuters.