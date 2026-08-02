Shea Lacey gõ cửa đội một MU

Hai màn trình diễn nổi bật liên tiếp cho thấy Shea Lacey không còn đơn thuần là tài năng trẻ được sử dụng để lấp chỗ trống trong giai đoạn tiền mùa giải.

Shea Lacey tiếp tục ghi điểm với màn trình diễn giàu năng lượng trước Atletico Madrid.

Giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải thường mở ra cơ hội cho cầu thủ học viện, khi nhiều trụ cột chưa trở lại hoặc chưa đạt thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, được trao cơ hội và tận dụng được nó là hai câu chuyện khác nhau.

Shea Lacey đang làm tốt phần khó hơn.

Cơ hội không đến từ may mắn

Sau bàn mở tỷ số trong chiến thắng 5-0 trước Rosenborg, cầu thủ 19 tuổi tiếp tục gây ấn tượng trước Atletico Madrid hôm 1/8. Được bố trí ở vị trí số 10 rồi chuyển sang cánh phải, Lacey cho thấy sự linh hoạt, nguồn năng lượng dồi dào và khả năng xử lý bóng bằng cả hai chân.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở những pha kỹ thuật. Lacey biết cách biến chúng thành ảnh hưởng cụ thể lên trận đấu. Anh tạo cơ hội để Bryan Mbeumo đánh đầu trong hiệp một, trước khi mang về quả phạt đền bằng một pha xử lý khiến hậu vệ Atletico phạm lỗi.

Đó là dấu hiệu quan trọng với một cầu thủ trẻ. Những pha qua người đẹp mắt có thể tạo tiếng vang trong các trận giao hữu, nhưng khả năng đưa bóng đến vị trí nguy hiểm và trực tiếp tạo ra bàn thắng mới giúp một tài năng tiến gần đội một.

Lacey đang tiến gần đội một MU bằng những màn thể hiện thuyết phục ở giai đoạn tiền mùa giải.

Lacey cũng không né tránh va chạm. Pha tranh chấp quyết liệt với Ortiz cho thấy cầu thủ này sẵn sàng đối đầu những đối thủ có thể hình và kinh nghiệm vượt trội. Nền tảng quyền anh từng theo đuổi trước đây phần nào được thể hiện qua sự lì lợm trong cách thi đấu.

MU cần giữ lại những người trẻ tốt nhất

Cơ hội của Lacey chắc chắn sẽ thu hẹp khi các cầu thủ dự World Cup trở lại. Cường độ cạnh tranh trong đội một cũng khác xa những trận giao hữu, nơi kết quả không phải ưu tiên duy nhất.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Lacey nên bị đẩy trở lại đội trẻ ngay khi mùa giải bắt đầu.

MU cần những cầu thủ có khả năng tạo đột biến, đặc biệt ở khu vực giữa các tuyến và hành lang phải. Lacey có thể chưa sẵn sàng đá chính thường xuyên, nhưng sự đa năng giúp anh trở thành phương án hữu ích trên ghế dự bị.

Jack Fletcher cũng gửi đi thông điệp tương tự. Sau khi vào sân, tiền vệ trẻ tận dụng đường chuyền hỏng của Atletico, vượt qua đối thủ rồi kiến tạo cho Mbeumo ghi bàn. Chỉ trong một tình huống, Fletcher thể hiện khả năng đọc trận đấu, sự quyết đoán và chất lượng ở pha xử lý cuối cùng.

Không phải cầu thủ học viện nào chơi tốt trong mùa hè cũng có thể trụ lại đội một. MU từng chứng kiến nhiều tài năng nổi bật ở cấp độ trẻ nhưng không vượt qua được khoảng cách với bóng đá đỉnh cao.

Lacey vẫn phải cải thiện về thể lực, khả năng ra quyết định và sự ổn định. Dù vậy, anh đã làm đủ để được trao thêm cơ hội.

Điều MU cần lúc này không phải vội vàng gắn cho Lacey danh xưng “thần đồng”, mà là xây dựng lộ trình phù hợp. Những phút thi đấu tại cúp quốc nội, các trận đấu vừa sức và cơ hội tập luyện thường xuyên cùng đội một sẽ có giá trị hơn việc đưa anh vào sân quá sớm rồi đặt lên vai những kỳ vọng thiếu thực tế.

Lacey đang gõ cửa đội một bằng màn trình diễn trên sân. Phần còn lại phụ thuộc vào cách MU mở cánh cửa ấy.