HLV Amorm gây bất ngờ với tài năng 18 tuổi

Shea Lacey lần đầu được điền tên vào danh sách đội một Manchester United chuẩn bị chạm trán Everton vào rạng sáng 25/11.

Shea Lacey là cái tên đáng chú ý của học viện Manchester United.

Theo The Times, tài năng 18 tuổi đến từ lò Carrington được HLV Ruben Amorim điền tên vào danh sách đội một cho trận tiếp Everton thuộc vòng 12 Premier League. Đây là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ chạy cánh phải được xem là “viên ngọc quý" của học viện Carrington kể từ sau Kobbie Mainoo.

Lacey tập luyện cùng đội một nhiều lần trong mùa giải này và nhanh chóng gây chú ý với các chuyên gia và CĐV theo dõi U18, U21 MU. Khả năng rê bóng một chạm, qua người ở tốc độ cao và nhãn quan chiến thuật vượt tuổi khiến ngay cả các đàn anh như phải thán phục.

Kế hoạch của Amorim rất rõ ràng, ông muốn đẩy nhanh quá trình hòa nhập Lacey trước khi Amad Diallo và Bryan Mbuemo lên đường dự AFCON 2025 vào tháng 12. Điều đó đồng nghĩa Lacey hoàn toàn có thể ra sân ngay trong những tuần tới, thậm chí có thể được tung vào sân từ băng ghế dự bị trước Everton nếu tình hình thuận lợi.

Lacey chơi vị trí tiền đạo cánh, vốn là ngôi sao đáng chú ý của học viện trẻ từ hai mùa qua. Anh được đánh giá cao nhờ kỹ thuật điêu luyện, nhãn quan chiến thuật và tiềm năng trở thành trụ cột "Quỷ đỏ" trong tương lai.

Hồi năm ngoái, Lacey ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với câu lạc bộ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Cầu thủ trẻ này cam kết gắn bó lâu dài với “Quỷ đỏ” thông qua một bản hợp đồng 5 năm.

Theo quy định, các cầu thủ học viện được phép ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên khi bước sang tuổi 17, và Manchester United khi đó liền nhanh chóng hành động để “trói chân” Lacey ngay sau sinh nhật cầu thủ