Trung vệ MU rực sáng không kém Messi

Trung vệ Lisandro Martinez gây ấn tượng mạnh trong ngày Argentina khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026.

Martinez ăn mừng với Leo Messi. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria ở lượt trận mở màn bảng J World Cup 2026 sáng 17/6, Messi trở thành tâm điểm với cú hat-trick lịch sử. Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn bùng nổ của siêu sao 38 tuổi, trung vệ Lisandro Martinez cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi nhờ phong độ xuất sắc nơi hàng thủ.

Ngôi sao của MU được HLV Argentina bố trí đá chính ở vị trí trung vệ lệch trái, sát cánh cùng Cristian Romero. Trước trận đấu, từng xuất hiện thông tin cho rằng Martinez có thể được sử dụng ở vai trò hậu vệ cánh trái, nhưng cuối cùng anh vẫn là lựa chọn số một ở trung tâm hàng phòng ngự.

Các tờ báo lớn của Argentina đều đánh giá rất cao màn thể hiện của Martinez. La Pagina Millonaria chấm trung vệ 28 tuổi tới 9/10 điểm và mô tả anh là "không thể bị vượt qua" trong phần lớn thời gian thi đấu. Tờ báo này đặc biệt ấn tượng với khả năng không chiến, tranh chấp tay đôi và sự chắc chắn của Martinez khi cùng Romero tạo nên bức tường vững chắc trước khung thành Argentina.

Martinez chơi chắc chắn trước Algeria.

Trong khi đó, Clarin và TyC Sports cùng dành cho Martinez số điểm 7/10. Cả hai đều nhấn mạnh khả năng đọc tình huống, những pha can thiệp chính xác và vai trò thủ lĩnh của cầu thủ MU trong hệ thống phòng ngự.

Theo thống kê sau trận, Martinez chạm bóng 75 lần và đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 96%. Anh còn thực hiện 2 pha tắc bóng, 4 lần giải nguy cùng 7 tình huống phòng ngự thành công. Đáng chú ý, trung vệ này thắng 100% các pha tranh chấp tay đôi và có một pha cứu thua quan trọng trong tình huống đối mặt ở hiệp một.

Màn trình diễn ấn tượng trước Algeria cho thấy Martinez đang sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup của Argentina.

Video Messi hoàn tất hat-trick trong hiệp 2 Sáng 17/6, Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick giúp Argentina hạ Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.