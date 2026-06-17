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Thể thao World Cup 2026

Bức ảnh Messi dẫn đầu dàn sao Argentina gây sốt

  • Thứ tư, 17/6/2026 15:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Không chỉ tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Algeria, Lionel Messi còn tạo nên hai khoảnh khắc biểu tượng bên các đồng đội và hàng vạn CĐV Argentina.

Messi là thủ lĩnh đích thực của Argentina. Ảnh: ESPN.

Đầu tiên là hình ảnh Messi dẫn đầu hàng ngũ tuyển Argentina tiến ra sân. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng phía sau bước chân của thủ quân 39 tuổi là cả một tập thể tràn đầy tự tin trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Các đồng đội nối bước phía sau Messi như một biểu tượng cho vị thế thủ lĩnh không thể thay thế của anh trong phòng thay đồ Albiceleste.

Khoảnh khắc thứ hai cũng nhận được sự quan tâm không kém. Đó là hình ảnh Messi bước đi giữa hàng vạn cổ động viên Argentina trên khán đài. Trong biển người phủ kín sắc xanh - trắng, đội trưởng "Albiceleste" xuất hiện nhỏ bé nhưng lại là tâm điểm tuyệt đối của sân vận động.

Khung cảnh ấy khiến nhiều người liên tưởng đến một "vị vua" đang tiến về phía "thần dân" sau khi hoàn thành sứ mệnh. Hàng nghìn cánh tay hướng về Messi, hàng nghìn chiếc điện thoại cùng lúc ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của cầu thủ mang đến màn trình diễn đáng nhớ nhất kể từ đầu World Cup 2026.

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Bức ảnh gây chú ý mạnh mẽ của Messi. Ảnh: ESPN.

Hai bức ảnh lan truyền mạnh mẽ bởi chúng gói gọn những gì người ta nói về Messi lúc này. Leo huyền thoại vẫn đang tỏa sáng, một thủ lĩnh vẫn dẫn dắt Argentina và biểu tượng có sức hút vượt xa khuôn khổ bóng đá.

Tại Kansas City sáng 17/6, Messi lập cú hat-trick lịch sử giúp Argentina đè bẹp Algeria 3-0, đồng thời san bằng kỷ lục 16 bàn World Cup của Miroslav Klose. Ở tuổi 38, Messi vẫn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Và có lẽ, Leo thật sự chưa muốn từ bỏ ngai vàng của mình.

Video Messi lập siêu phẩm từ ngoài vùng cấm Sáng 17/6, Lionel Messi mở tỷ số bằng cú sút xa rất đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria thuộc bảng J World Cup 2026.

Khoảnh khắc không tưởng trước khi Messi ghi bàn

Trong khi Lionel Messi lập hat-trick vào lưới Algeria sáng 17/6, Rodrigo De Paul cũng để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của Argentina.

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Minh Nghi

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