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Thể thao World Cup 2026

Khoảnh khắc không tưởng trước khi Messi ghi bàn

  • Thứ tư, 17/6/2026 12:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong khi Lionel Messi lập hat-trick vào lưới Algeria sáng 17/6, Rodrigo De Paul cũng để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của Argentina.

Pha chuyền bóng xuyên tuyến của De Paul.

Ở bàn mở tỷ số, tiền vệ thuộc biên chế Inter Miami thực hiện đường chuyền được nhiều người đánh giá là một trong những pha kiến tạo đẹp nhất từ đầu World Cup 2026. Chỉ bằng một cú chọc khe chuẩn xác từ giữa sân, De Paul loại bỏ cùng lúc 4 cầu thủ Algeria, mở ra khoảng trống để Messi sút xa ghi bàn.

Tình huống nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên nhận định bàn mở tỷ số mang đậm dấu ấn của De Paul không kém gì pha kết thúc của Messi. Không ít người cho rằng thật phù hợp khi người kiến tạo cho bàn thắng của "El Pulga" là đồng đội thân thiết nhất ở tuyển Argentina.

Nếu Messi là ngôi sao sáng nhất trận đấu, De Paul có lẽ là cầu thủ chơi nổi bật thứ hai bên phía nhà đương kim vô địch thế giới. Ngoài pha chuyền bóng xuyên tuyến kể trên, De Paul thật sự làm chủ khu vực giữa sân.

Tiền vệ 32 tuổi đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92%. Anh còn có 6 tình huống phòng ngự thành công và thắng 5 trong tổng số 8 pha tranh chấp tay đôi. Sự năng nổ, khả năng thu hồi bóng cùng những đường chuyền mang tính đột biến tiếp tục biến De Paul thành mắt xích không thể thay thế trong hệ thống của HLV Lionel Scaloni.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Algeria giúp Argentina có khởi đầu hoàn hảo trên hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup. Argentina sẽ có 6 ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu tiếp theo gặp Áo tại Dallas vào ngày 23/6.

Video Messi lập siêu phẩm từ ngoài vùng cấm Sáng 17/6, Lionel Messi mở tỷ số bằng cú sút xa rất đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria thuộc bảng J World Cup 2026.

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Minh Nghi

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