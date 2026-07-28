Thiên tài bình dị Carlo Ancelotti

“The Beautiful Games of an Ordinary Genius” không chỉ kể về những chiếc cúp, mà còn mở ra thế giới bóng đá qua góc nhìn điềm tĩnh, hài hước và rất đời của Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti kể lại hành trình từ tuổi thơ bình dị đến đỉnh cao bóng đá châu Âu trong cuốn tự truyện đầu tiên.

Carlo Ancelotti chưa bao giờ cố xây dựng hình ảnh một thiên tài khác người. Ông không nói bằng những tuyên ngôn lớn, không biến chiến thuật thành thứ triết học khó hiểu và cũng hiếm khi đặt mình ở trung tâm của mọi thành công.

Chính sự bình dị ấy tạo nên sức hấp dẫn cho cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: The Beautiful Games of an Ordinary Genius”, tác phẩm được Ancelotti thực hiện cùng nhà báo Italy, Alessandro Alciato.

Cuốn sách ra mắt lần đầu tại Italy năm 2009 với tên gọi Preferisco la coppa: vita, partite e miracoli di un normale fuoriclasse, trước khi bản tiếng Anh được phát hành một năm sau. Paolo Maldini, người học trò và đồng đội cũ thân thiết của Ancelotti tại AC Milan, viết lời tựa.

Tên sách đã phần nào nói lên tinh thần của tác phẩm: câu chuyện về một nhân vật xuất chúng nhưng luôn muốn được nhìn nhận như một con người bình thường.

Từ cánh đồng đến đỉnh cao châu Âu

Ancelotti bắt đầu câu chuyện từ tuổi thơ ở vùng Reggio Emilia, nơi gia đình ông làm nông và cuộc sống gắn với đồng ruộng, gia súc cùng những bữa ăn giản dị.

Xuất thân ấy ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách của Ancelotti. Dù sau này bước vào thế giới của những sân vận động lớn, các siêu sao và những bản hợp đồng triệu USD, ông vẫn giữ cách nhìn nhẹ nhàng với bóng đá.

Ancelotti kể lại hành trình cầu thủ tại Parma, AS Roma và AC Milan, trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Ông từng làm việc tại Reggiana, Parma, Juventus, Milan rồi Chelsea trước khi cuốn sách được hoàn thành.

Đây là giai đoạn Ancelotti đã sở hữu gần như mọi trải nghiệm có thể có trong bóng đá. Ông từng là học trò của Arrigo Sacchi, chơi bên cạnh những tên tuổi lớn, dẫn dắt các phòng thay đồ đầy cá tính và trải qua những trận chung kết Champions League đi từ đỉnh cao đến vực sâu.

Những chiến thắng không được kể bằng giọng điệu khoa trương. Những thất bại cũng không biến thành lời than vãn. Ancelotti nhìn lại tất cả bằng sự điềm tĩnh, đôi khi pha chút tự trào.

Thất bại trước Liverpool ở chung kết Champions League 2005 là một trong những ký ức ám ảnh nhất. Milan dẫn 3-0 sau hiệp một nhưng để đối thủ gỡ hòa rồi thua trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm lý do bào chữa, Ancelotti tập trung vào cảm xúc của cầu thủ và cách một đội bóng phải học cách sống tiếp sau cú sốc.

Hai năm sau, Milan phục thù Liverpool tại Athens. Với Ancelotti, chiến thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu. Nó còn là lời giải thoát cho tập thể từng bị đè nặng bởi ký ức Istanbul.

Bóng đá trước hết là con người

Điểm đáng đọc nhất của cuốn sách không nằm ở các sơ đồ chiến thuật. Ancelotti không cố biến tác phẩm thành một giáo trình huấn luyện, dù ông dành nhiều đoạn để nói về cách xây dựng đội hình và điều chỉnh hệ thống.

Ông quan tâm nhiều hơn đến con người phía sau cầu thủ.

Ancelotti kể về Zinedine Zidane, Kaka, Ronaldo Nazario, Paolo Maldini và nhiều ngôi sao từng làm việc cùng mình. Mỗi người có một tính cách, một nhu cầu và cách tiếp cận khác nhau. Công việc của HLV không chỉ là lựa chọn 11 cầu thủ, mà còn là tìm cách khiến họ tin tưởng, cảm thấy được tôn trọng và sẵn sàng chiến đấu vì tập thể.

“The Beautiful Games of an Ordinary Genius” khắc họa Ancelotti bằng sự điềm tĩnh, hài hước và gần gũi quen thuộc.

Cách nhìn ấy lý giải vì sao Ancelotti thường thành công trong những phòng thay đồ chứa đầy ngôi sao. Ông không cố áp đặt quyền lực bằng sự sợ hãi. Thay vào đó, Ancelotti xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tin cậy.

Điều đó không có nghĩa ông mềm yếu. Ancelotti có nguyên tắc riêng và sẵn sàng bảo vệ quyết định của mình. Tuy nhiên, quyền lực của ông thường được thể hiện bằng sự bình tĩnh hơn là những cuộc đối đầu công khai.

Cuốn sách cũng dành nhiều chỗ cho những câu chuyện ngoài sân cỏ. Ancelotti nói về gia đình, ẩm thực và những bữa ăn, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông. Bóng đá dưới góc nhìn của Ancelotti không tách rời khỏi đời sống. Một HLV có thể chịu áp lực từ hàng vạn khán giả vào cuối tuần, nhưng vẫn cần trở về với những điều bình thường nhất.

Những trang viết ấy giúp Ancelotti hiện lên gần gũi hơn hình ảnh một HLV luôn đứng bên đường biên với gương mặt lạnh và một bên lông mày nhướn lên quen thuộc.

Chân dung Ancelotti trước thời Real Madrid

“The Beautiful Games of an Ordinary Genius” ra đời năm 2010 nên chưa thể bao quát toàn bộ sự nghiệp của Ancelotti.

Cuốn sách không kể về những năm tháng tại Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Napoli, Everton hay các nhiệm kỳ huy hoàng ở Real Madrid. Người đọc cũng chưa thể tìm thấy trong đó những chiến tích Champions League giúp ông trở thành một trong những HLV thành công nhất lịch sử giải đấu.

Tuy nhiên, giới hạn thời gian lại mang đến giá trị riêng. Đây là chân dung Ancelotti trước khi ông trở thành biểu tượng toàn cầu của nghề huấn luyện. Người đọc được tiếp cận nền tảng tạo nên con người ấy: tuổi thơ giản dị, sự nghiệp cầu thủ giàu trải nghiệm, những bài học tại Milan và khả năng làm việc cùng các ngôi sao.

So với Quiet Leadership, cuốn sách Ancelotti xuất bản năm 2016, The Beautiful Games of an Ordinary Genius thiên về hồi ký hơn. Tác phẩm sau tập trung vào phương pháp quản trị và triết lý lãnh đạo, trong khi cuốn sách đầu tiên giàu giai thoại, ký ức và cảm xúc cá nhân.

Đây không phải cuốn sách dành cho người tìm kiếm những phân tích chiến thuật phức tạp. Giá trị của nó nằm ở cách Ancelotti nhìn bóng đá: nghiêm túc nhưng không nặng nề, cạnh tranh nhưng vẫn giữ được sự nhân văn.

Sau tất cả những chiến thắng, thất bại và danh hiệu, hình ảnh còn đọng lại không phải một chiến lược gia muốn chứng minh mình đặc biệt. Đó là một người đàn ông bình thường sở hữu tài năng đặc biệt, đi qua thế giới bóng đá bằng sự điềm tĩnh hiếm có.