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Thể thao World Cup 2026

Haaland: 'Messi đúng là quái kiệt'

  • Thứ tư, 17/6/2026 11:15 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Erling Haaland không giấu nổi sự thán phục dành cho Lionel Messi sau màn trình diễn lịch sử của siêu sao Argentina tại World Cup 2026.

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Thông điệp của Haaland dành cho Messi.

Trong ngày thi đấu 17/6 bùng nổ của những chân sút hàng đầu thế giới, Haaland ghi 2 bàn giúp Na Uy đánh bại Iraq 4-1, Kylian Mbappe cũng lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của tuyển Pháp trước Senegal. Tuy nhiên, tất cả đều bị lu mờ bởi màn trình diễn siêu hạng của Messi.

Ở tuổi 38, đội trưởng Argentina ghi 3 bàn thắng vào lưới Algeria, mang về chiến thắng thuyết phục cho nhà đương kim vô địch thế giới. Đây là cú hat-trick đầu tiên của Messi tại các kỳ World Cup, đồng thời nâng tổng số bàn thắng ở giải đấu lên con số 16.

Thành tích đó đưa Messi sánh ngang huyền thoại người Đức Miroslav Klose trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Ngay sau khi chứng kiến màn trình diễn của đàn anh, Haaland đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc trên mạng xã hội. Kèm theo một bức ảnh cá nhân, tiền đạo người Na Uy viết: "Messi là quái kiệt" cùng biểu tượng vương miện.

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và được xem là lời thừa nhận cho đẳng cấp đặc biệt mà Messi vẫn duy trì ở tuổi 38.

Không chỉ Haaland, nhiều ngôi sao bóng đá cũng dành những lời có cánh cho thủ quân Argentina. Cựu tiền đạo tuyển Đức Thomas Muller đăng tải hình ảnh Messi kèm biểu tượng "GOAT" (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại), thể hiện sự ngưỡng mộ với những gì El Pulga vừa tạo ra.

Với phong độ hiện tại, Messi không chỉ giúp Argentina tiến gần tấm vé vào vòng knock-out mà còn trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới.

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Minh Nghi

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