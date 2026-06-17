Messi gây chấn động truyền thông thế giới

Màn trình diễn bùng nổ của Lionel Messi trước Algeria tại bảng J World Cup 2026 sáng 17/6 khiến truyền thông thế giới kinh ngạc.

Hình ảnh Messi đang phủ kín các trang báo thể thao thế giới sau cú hat-trick siêu đẳng ngay trận mở màn với Algeria. Ảnh: ESPN.

Siêu sao 38 tuổi tỏa sáng với một cú hat-trick vào lưới đại diện châu Phi, mang về 3 điểm đầu tiên cho Argentina tại World Cup 2026. Sau màn trình diễn đỉnh cao, M10 nhận được sự thán phục và những lời tán dương từ người hâm mộ lẫn truyền thông nước ngoài.

AS (Tây Ban Nha) bình luận: "Messi làm thay đổi lịch sử World Cup". Trong bài viết, tờ báo này nhắc đến việc M10 san bằng kỷ lục ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup của Miroslav Klose (15 bàn), đồng thời trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập hat-trick tại giải đấu (38 tuổi).

The Sun (Anh) giật tít: "Hat-trick điên rồ của Messi khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 thuận lợi cho Argentina". Truyền thông Anh đánh giá cao tầm ảnh hưởng cùng những pha dứt điểm tinh tế của M10 trong suốt trận đấu.

Messi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, ESPN (Mỹ) tung hô Messi và ca ngợi việc siêu sao người Argentina xô đổ hàng loạt kỷ lục chỉ sau một trận đấu. Đơn vị truyền thông của nước chủ nhà còn mô tả bầu không khí phấn khích của các cổ động viên Argentina khi chứng kiến ngôi sao số một của họ không mất nhiều thời gian để thích nghi với World Cup 2026.

TyC Sports (Argentina) nhận xét đội tuyển nước nhà có chiến thắng vang dội, tương xứng với vị thế của nhà đương kim vô địch. Trang báo thể thao Argentina cũng dành nhiều lời khen cho Rodrigo De Paul, tiền vệ có màn trình diễn ấn tượng bên cạnh Messi trước Algeria.

Ở tuổi 38, Messi thêm một lần chứng minh đẳng cấp phi thường của mình. Anh giúp Argentina khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ chức vô địch.

Messi gọi, Ronaldo liệu có trả lời Hat trick đẳng cấp vào lưới Algeria trong ngày ra quân đủ khiến Messi phả hơi nóng vào màn chào sân của Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha rạng sáng 18/6.