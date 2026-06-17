Bóng máy bay gây sốt World Cup

Một chiếc máy bay Boeing 737 bay ngang sân Levi's tạo nên hình ảnh hiếm thấy trong trận đấu giữa Qatar và Thụy Sĩ tại World Cup 2026.

Bóng của một chiếc Boeing 737 bất ngờ quét ngang mặt sân Levi's trong trận đấu giữa Qatar và Thụy Sĩ.

World Cup luôn là nơi sản sinh những khoảnh khắc khó quên. Đôi khi đó là một siêu phẩm, một sai lầm ngớ ngẩn hay màn ăn mừng đầy cảm xúc. Nhưng tại sân Levi's ở California, một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất những ngày qua lại đến từ... bầu trời.

Trong trận đấu giữa Qatar và Thụy Sĩ thuộc bảng B World Cup 2026, hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình bất ngờ chứng kiến một bóng đen khổng lồ lướt ngang mặt cỏ giữa lúc bóng vẫn đang lăn.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ. Nhiều khán giả ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra khi một hình thù giống chiếc máy bay xuất hiện rõ nét trên sân.

Câu trả lời được đưa ra không lâu sau đó.

Theo dữ liệu theo dõi hành trình bay được người hâm mộ chia sẻ, "thủ phạm" là chuyến bay mang số hiệu WN3698 của hãng Southwest Airlines. Chiếc Boeing 737 vừa cất cánh từ Sân bay Quốc tế San Jose và đang trên hành trình đến San Diego.

Điều đặc biệt nằm ở vị trí của sân Levi's. Sân vận động này nằm không quá xa các tuyến hàng không dân dụng quanh khu vực Vịnh San Francisco. Khi máy bay bay qua đúng thời điểm ánh nắng chiếu theo góc phù hợp, bóng của nó được in xuống mặt sân, tạo nên hình ảnh hiếm thấy trên sóng truyền hình quốc tế.

Nếu nhìn từ góc quay trên cao, chiếc bóng gần như phủ kín một phần ba mặt sân. Với tốc độ di chuyển của máy bay, bóng đen khổng lồ ấy nhanh chóng lướt qua khu vực giữa sân trước khi biến mất.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia và trải dài trên nhiều thành phố lớn ở Bắc Mỹ. Điều đó cũng mang đến những khung cảnh rất khác so với các kỳ World Cup trước đây.

Từ những sân vận động nằm giữa trung tâm đô thị, các tuyến giao thông sầm uất cho tới bầu trời tấp nập máy bay dân dụng, giải đấu năm nay liên tục xuất hiện những chi tiết thú vị ngoài chuyên môn.

Chiếc Boeing 737 của Southwest Airlines chắc chắn không phải ngôi sao của trận đấu giữa Qatar và Thụy Sĩ. Thế nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó lại tạo ra một trong những khoảnh khắc độc đáo nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.