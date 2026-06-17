Messi vượt Pele, lập cột mốc chưa từng có ở World Cup

Sáng 17/6, siêu phẩm vào lưới Algeria giúp Lionel Messi vượt qua Pele để trở thành cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

Messi đóng góp 22 bàn và kiến tạo trong lịch sử World Cup.

Ở trận ra quân World Cup 2026 gặp Algeria ở bảng J, siêu sao 38 tuổi ghi bàn mở tỷ số cho Argentina bằng cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vùng cấm, giúp Argentina vượt lên dẫn trước. Quan trọng hơn, pha lập công đưa Messi vượt qua huyền thoại Pele để trở thành cầu thủ có số lần tham gia vào bàn thắng nhiều nhất lịch sử các kỳ World Cup.

Trước khi bóng lăn, Messi và Pele cùng sở hữu 21 lần trực tiếp góp dấu giày vào các bàn thắng tại World Cup, gồm ghi bàn và kiến tạo. Với pha lập công vào lưới Algeria, thủ quân Argentina nâng thành tích lên con số 22, độc chiếm vị trí số một trong danh sách những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử giải đấu.

Điều đó tiếp tục là minh chứng cho đẳng cấp bền bỉ của chủ nhân 8 Quả bóng vàng. Dù bước sang tuổi 38 và tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, Messi vẫn là đầu tàu không thể thay thế của Argentina trên hành trình bảo vệ ngôi vương thế giới.

Không chỉ phá kỷ lục của Pele, Messi còn tiến thêm một bước trong cuộc đua trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Ngôi sao thuộc biên chế Inter Miami sở hữu 13 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup, chỉ còn kém kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose 3 pha lập công.

Dù vậy, mục tiêu lớn nhất của Messi vẫn là giúp Argentina bảo vệ chức vô địch. Trong bối cảnh nhà đương kim vô địch đang hướng tới danh hiệu thế giới thứ 4 trong lịch sử, những khoảnh khắc tỏa sáng của đội trưởng 38 tuổi tiếp tục mang ý nghĩa đặc biệt.