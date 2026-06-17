Messi rực sáng với cú hat-trick giúp Argentina phô diễn sức mạnh

Sáng 17/6, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick giúp Argentina hạ Algeria với tỷ số 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.

Leo hiện có 16 bàn, san bằng kỷ lục của Miroslav Klose.

Trước đối thủ chơi đầy quyết tâm, nhà đương kim vô địch thế giới gặp không ít khó khăn trong những phút đầu. Thậm chí Algeria đưa được bóng vào lưới Argentina, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sau quãng thời gian giằng co, khoảnh khắc khác biệt xuất hiện ở phút 17. Nhận đường chọc khe tinh tế từ đồng đội, Messi thoát xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ 14 của siêu sao sinh năm 1987 tại các vòng chung kết World Cup, giúp anh tiếp tục leo cao trên bảng xếp hạng những chân sút hay nhất lịch sử giải đấu.

Có bàn dẫn trước, Argentina hoàn toàn làm chủ thế trận. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni duy trì sức ép bằng lối chơi pressing tầm cao quen thuộc, trong khi Algeria chủ động lùi sâu và không ngần ngại va chạm để hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi cùng các đồng đội.

Bước ngoặt tiếp tục đến ở đầu hiệp hai. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Messi xuất hiện đúng lúc ở phút 60 để đá bồi thành công sau tình huống thủ môn Luca Zidane không thể bắt dính cú sút từ xa của cầu thủ Argentina. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 đồng thời giúp El Pulga cán mốc 15 bàn thắng tại World Cup, cân bằng thành tích của huyền thoại Brazil Ronaldo Nazario.

Màn trình diễn siêu hạng của Messi.

Tuy nhiên, đêm diễn của Messi chưa dừng lại ở đó. Phút 77, chủ nhân 8 Quả bóng vàng hoàn tất cú hat-trick đầu tiên của World Cup 2026 bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, khép lại màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Albiceleste.

Bàn thắng thứ 3 không chỉ ấn định chiến thắng thuyết phục cho Argentina mà còn mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Với pha lập công thứ 16 tại các kỳ World Cup, Messi chính thức san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Ở tuổi 38, Messi thêm một lần chứng minh đẳng cấp phi thường của mình. Anh không chỉ giúp Argentina khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ chức vô địch mà còn tiến thêm một bước dài trong cuộc đua trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Hàng thủ Algeria bất lực trước Messi.

Nếu đây thực sự là kỳ World Cup cuối cùng của Messi, anh đang bắt đầu nó theo cách không thể hoàn hảo hơn. Một cú hat-trick, một kỷ lục lịch sử và lời tuyên bố đanh thép rằng nhà vua vẫn chưa muốn rời ngai vàng.

Sau loạt trận đầu tiên, Argentina tạm vươn lên dẫn đầu bảng J với 3 điểm. Nhà đương kim vô địch sẽ tiếp tục đối đầu Áo (23/6) và Jordan (28/6) ở vòng bảng.