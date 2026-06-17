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Thể thao World Cup 2026

Tranh cãi Messi thoát thẻ đỏ

  • Thứ tư, 17/6/2026 09:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 17/6, Lionel Messi gây tranh cãi sau tình huống va chạm với hậu vệ Aissa Mandi khi Argentina đối đầu Algeria thuộc bảng J World Cup 2026.

Pha vào bóng từ phía sau của Messi.

Phút 32 trên sân Arrowhead, Messi được cho là giẫm vào phần bắp chân của trung vệ Algeria khi cả hai cùng lao theo bóng. Pha va chạm khiến Mandi mất thăng bằng và ngã xuống sân, làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội. Trên mạng xã hội, nhiều đoạn video quay chậm cùng loạt hình ảnh từ trận đấu được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Không ít tài khoản cho rằng đội trưởng Argentina có pha tác động nguy hiểm từ phía sau vào chân của Mandi trong lúc tranh chấp bóng. Một số ý kiến thậm chí nhận định đây là tình huống xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Nhiều trang bóng đá quốc tế đăng tải lại tình huống này kèm những bình luận gay gắt nhắm vào tổ trọng tài. Một số tài khoản cho rằng VAR bỏ qua lỗi rõ ràng của Messi và đặt câu hỏi về tính nhất quán trong các quyết định ở World Cup.

"Không thể tin nổi. Một pha vào bóng nguy hiểm nhưng thậm chí không có thẻ vàng", một tài khoản bóng đá có lượng theo dõi lớn trên X bình luận. Trong khi đó, nhiều cổ động viên Algeria cho rằng đội bóng của họ bị đối xử bất công.

Tuy nhiên, cũng xuất hiện không ít ý kiến bảo vệ Messi. Họ cho rằng pha va chạm diễn ra với tốc độ cao, tiền đạo Argentina chủ yếu tập trung vào trái bóng và không có dấu hiệu cố tình triệt hạ đối thủ. Hầu hết nhận định đây là một tình huống tranh chấp quyết liệt hơn là hành vi bạo lực.

Đáng chú ý, VAR không yêu cầu trọng tài chính xem lại màn hình bên ngoài sân, đồng nghĩa tổ điều hành trận đấu không đánh giá đây là lỗi nghiêm trọng đủ để rút thẻ đỏ.

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Minh Nghi

Messi Tuyển Algeria Messi

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    Messi nhac the gioi ai moi la so mot hinh anh

    Messi nhắc thế giới ai mới là số một

    18 phút trước 10:21 17/6/2026

    0

    Hat-trick vào lưới Algeria giúp Lionel Messi vượt lên trên Mbappe và Haaland trong ngày những người kế vị cùng tỏa sáng tại World Cup 2026.

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