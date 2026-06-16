Messi sắp chinh phục cột mốc chưa từng có ở World Cup

Lionel Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup khi Argentina ra quân tại giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Bốn năm sau đêm đăng quang tại Qatar, Lionel Messi vẫn xuất hiện ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Lần này, anh không chỉ mang theo kỳ vọng bảo vệ ngôi vương cùng Argentina mà còn đứng trước một cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup. Trận gặp Algeria tại bảng E sẽ đánh dấu lần thứ 6 Messi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước anh, chưa cầu thủ nào từng góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Để có mặt tại World Cup 2026 với thể trạng tốt nhất, Messi đã trải qua quá trình chuẩn bị đặc biệt suốt nhiều tháng qua. Theo AS, kể từ đầu mùa giải MLS, siêu sao người Argentina duy trì hai buổi tập mỗi ngày. Buổi sáng, anh tập cùng Inter Miami. Buổi chiều, anh tiếp tục làm việc với huấn luyện viên thể lực riêng.

Nỗ lực đó giúp Messi duy trì phong độ ấn tượng dù đã bước sang tuổi 39. Trong 5 trận MLS gần nhất, thủ quân tuyển Argentina ghi 5 bàn và có 8 kiến tạo. Tính từ đầu mùa, anh sở hữu 12 bàn cùng 8 đường kiến tạo sau 14 lần ra sân cho Inter Miami.

Messi từng gặp vấn đề ở gân kheo chân trái trong trận đấu với Philadelphia và phải nghỉ thi đấu một thời gian ngắn. Tuy nhiên, anh đã kịp trở lại trước thềm World Cup. Ở trận giao hữu với Iceland, Messi chỉ cần hai phút sau khi vào sân để tạo dấu ấn. Anh mang về một quả phạt đền trước khi tự mình thực hiện thành công trên chấm 11 m. Những tín hiệu tích cực đó giúp HLV Lionel Scaloni thêm tự tin trước ngày bảo vệ ngôi vương thế giới.

World Cup 2026 có thể là chương cuối trong sự nghiệp quốc tế của Messi. Nhưng trước khi nghĩ đến lời chia tay, chủ nhân 8 Quả bóng vàng vẫn đang viết tiếp câu chuyện đặc biệt của mình. Tại Kansas City, nơi Argentina chuẩn bị cho trận ra quân, mọi sự chú ý đều hướng về một cái tên. Sau hơn hai thập kỷ chinh phục bóng đá thế giới, Messi vẫn là tâm điểm của World Cup.

Messi tăng tốc trước thềm World Cup 2026 Lionel Messi đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với cường độ tập luyện cao và quyết tâm đạt phong độ tốt nhất trước trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026.