Messi làm điều gây xúc động giữa vòng vây hỗn loạn

Bất chấp sự hỗn loạn từ đám đông sau trận gặp Iceland, Lionel Messi chủ động dừng lại để bảo vệ và trả lời phỏng vấn một nhà báo mắc chứng bại não.

Lionel Messi ghi điểm với hành động nhân văn

Sau tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa Argentina và Iceland hôm 10/6, trong khi đang ký tặng người hâm mộ giữa đám đông hỗn loạn, Messi nhận thấy sự hiện diện của Manu Gutierrez, một nhà báo người Venezuela mắc chứng bại não đang nỗ lực tiếp cận anh.

Ngay khi nghe tiếng gọi của Gutierrez, cầu thủ thuộc biên chế Inter Miami lập tức dừng việc ký tặng, bắt tay và chủ động gạt nhẹ những người xung quanh để tạo không gian riêng cho vị phóng viên này. Hành động này giúp Gutierrez có thể thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn ngay tại hiện trường.

Trả lời câu hỏi về việc chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup 4 bàn thắng, Messi khẳng định: "Sự thật là tôi chưa bao giờ tập trung vào các kỷ lục cá nhân. Tôi ưu tiên mục tiêu chung của toàn đội và những gì tốt nhất cho tập thể. Chúng tôi sẽ thi đấu từng trận một với tinh thần cống hiến cao nhất".

Đề cập đến khả năng tham dự thêm một kỳ World Cup, siêu sao người Argentina cho biết mọi thứ diễn ra tự nhiên. Messi thừa nhận từng có lúc cảm thấy khoảng cách 4 năm là một trở ngại lớn, tuy nhiên việc duy trì thi đấu liên tục sau khi chuyển sang MLS giúp anh cảm thấy ổn định về mặt thể trạng.

"Tôi chưa bao giờ ngừng thi đấu và luôn cố gắng cống hiến hết mình. Thật hạnh phúc khi tôi cảm thấy tốt hơn và có mặt tại đây", Messi chia sẻ trước khi rời sân.

Giờ đây, thầy trò Lionel Scaloni sẽ hướng đến mục tiêu bảo vệ chiếc cúp vàng bằng cuộc chạm trán Algeria diễn ra vào ngày 17/6. Sau đó lần lượt là Áo (23/6) và Jordan (28/6).

Bước chạy đà hoàn hảo cho Messi Lionel Messi ghi bàn trên chấm luân lưu, góp công vào chiến thắng 3-0 của Argentina trước Iceland ngày 10/6, tạo cú hích tinh thần trước thềm World Cup 2026.