Myanmar vùi dập Philippines ngay trên sân khách

Tối 28/7, Myanmar không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Philippines với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026.

Myanmar dễ dàng đánh bai Philippines. Ảnh: MFF

Các bàn thắng của Myanmar được ghi bởi Kyaw Min Oo, Win Naing Tun và Than Paing, người lập cú đúp. Kết quả 4-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu khi đội khách tận dụng tốt những sai lầm trong hệ thống phòng ngự của Philippines.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Myanmar chủ động đẩy cao đội hình và sớm mở tỷ số ở phút 7. Kyaw Min Oo có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Đến phút 28, Than Paing nhân đôi cách biệt sau một pha phản công nhanh. Trong khi đó, Philippines dù cầm bóng nhiều hơn vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Phút 33, đội chủ nhà được trọng tài cho hưởng phạt đền, nhưng quyết định bị hủy sau khi VAR can thiệp.

Sang hiệp hai, Philippines tăng sức ép và rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 69 nhờ pha lập công của Gayoso. Trọng tài cũng phải tham khảo VAR trước khi công nhận bàn thắng.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được. Chỉ trong hai phút 82 và 83, Win Naing Tun cùng Than Paing lần lượt đánh đầu ghi bàn sau những pha tấn công biên, qua đó ấn định chiến thắng 4-1 cho Myanmar.

Hai bàn thua liên tiếp khiến Philippines không còn khả năng phản kháng và phải chấp nhận thất bại đậm trên sân nhà.

Với chiến thắng này, Myanmar tạm vươn lên vị trí thứ ba bảng B ASEAN Cup 2026 với 3 điểm sau hai lượt trận.

Xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2026 sau trận đấu giữa Myanmar và Philippines tối 28/7. Đồ họa: ASEAN United FC.

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