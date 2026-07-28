Real Madrid ra phán quyết với Vinicius

Vinicius Junior và Real Madrid vẫn chưa thể thống nhất hợp đồng mới, mở ra cơ hội để Arsenal thực hiện thương vụ bom tấn trong hè này.

Vinicius chỉ còn một năm hợp đồng với Real Madrid. Tuy nhiên, theo Daily Mail, các cuộc thương thảo chưa đạt được tiếng nói chung bởi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ chối trao cho cầu thủ 26 tuổi mức lương cao nhất đội.

Vinicius và người đại diện cho rằng anh xứng đáng nhận mức đãi ngộ tương xứng với tầm ảnh hưởng chuyên môn cũng như giá trị thương mại mà mình mang lại. Đây được xem là nguyên nhân khiến quá trình gia hạn rơi vào bế tắc.

Nguồn tin cho biết Vinicius chưa hội quân tập huấn trước mùa giải mới, trong lúc người đại diện tiếp tục tìm cách nối lại các cuộc đàm phán với Real Madrid. Ban lãnh đạo được cho là giữ quan điểm cứng rắn. Nếu Vinicius chấp nhận mức lương ngang Kylian Mbappe, anh sẽ ở lại. Ngược lại, Real không có ý định nâng đề nghị và sẵn sàng để cầu thủ tự quyết định tương lai.

Cùng thời điểm đó, Real Madrid đạt thỏa thuận cá nhân với Yan Diomande trong thương vụ được cho có giá trị hơn 100 triệu bảng. Việc liên tiếp tăng cường lực lượng càng khiến tương lai của Vinicius trở nên khó lường.

Arsenal đang theo dõi sát sao diễn biến của vụ việc. Nhà vô địch Premier League hiểu rằng nếu muốn sở hữu Vinicius, họ sẽ phải đáp ứng phần lớn yêu cầu về lương của cầu thủ, đồng thời bỏ ra khoản phí chuyển nhượng rất lớn nếu Real Madrid bán cầu thủ trong hè này.

Arsenal có cơ hội chiêu mộ Vinicius.

Một khả năng khác là Real Madrid chấp nhận giữ Vinicius đến hết hợp đồng và đối mặt nguy cơ mất trắng vào mùa hè năm sau. Với mức thu nhập mà cầu thủ này mong muốn, việc ra đi theo dạng tự do thậm chí có thể mang lại lợi ích tài chính lớn hơn cho chính anh.

Không chỉ tiền lương, vấn đề bản quyền hình ảnh cũng là điểm khiến hai bên chưa tìm được tiếng nói chung. Vinicius hiện phải chia khoảng 50% doanh thu từ các hợp đồng quảng cáo cho Real Madrid. Trong thời gian diễn ra World Cup, anh hợp tác với 15 thương hiệu đa quốc gia, chỉ kém người đồng đội ở tuyển Brazil là Neymar.

Gia nhập Real Madrid từ Flamengo năm 2018, Vinicius có 376 lần ra sân, giành 3 chức vô địch La Liga, 2 Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn khác. Tuy nhiên, với những diễn biến hiện tại, tương lai của ngôi sao Brazil tại Bernabeu vẫn là dấu hỏi lớn.

Vinicius ấn định tỷ số 3-0 cho Brazil Sáng 20/6, Vinicius Junior nâng tỷ số lên 3-0 trước Haiti, giúp Brazil có thắng lợi đầu tiên tại World Cup 2026.