Phản ứng của Mbappe trong ngày vượt qua Pele

Rạng sáng 17/6, tiền đạo tuyển Pháp lập cú đúp trước Senegal để vượt Pele trong danh sách ghi bàn World Cup.

Mbappe tràn trề cơ hội phá kỷ lục ghi bàn tại các kỳ World Cup. Ảnh: Reuters.

Kylian Mbappe tiếp tục viết nên lịch sử tại World Cup 2026 khi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của Pháp trước Senegal ở lượt mở màn bảng I. Cú đúp này giúp tiền đạo 27 tuổi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 14, vượt qua thành tích 12 bàn của Pele.

Dù chính thức xếp trên huyền thoại người Brazil trong danh sách những chân sút hay nhất lịch sử giải đấu, Mbappe vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho "Vua bóng đá". Khi được kênh truyền hình Ge của Brazil hỏi về việc vượt qua Pele, Mbappe trả lời ngắn gọn: “Ông ấy là Vua, là người giỏi nhất”.

Màn trình diễn trước Senegal không chỉ giúp Mbappe vượt Pele. Chân sút của tuyển Pháp còn cân bằng thành tích 14 bàn của huyền thoại Đức Gerd Muller, chỉ còn kém Ronaldo Nazario 1 bàn trong danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup.

Hiện, chỉ còn hai cái tên đứng trên Mbappe là Ronaldo Nazario với 15 bàn và Miroslav Klose với 16 bàn. World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu, cơ hội để ngôi sao người Pháp chinh phục đỉnh cao lịch sử vẫn còn rất rộng mở.

Bên cạnh cột mốc ở World Cup, Mbappe cũng chính thức trở thành chân sút số một trong lịch sử đội tuyển Pháp. Sau cú đúp vào lưới Senegal, anh nâng tổng số bàn thắng cho "Les Bleus" lên 58, vượt qua kỷ lục 57 bàn của Olivier Giroud.

Trong chiến thắng trước Senegal, Mbappe là ngôi sao nổi bật với 2 pha lập công. Bradley Barcola ghi bàn còn lại cho tuyển Pháp, trong khi Mbaye là người ghi bàn danh dự cho đại diện châu Phi. Mbappe tiếp tục chứng minh anh đang từng bước tiến gần đến vị thế của những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Ở tuổi 28, tiền đạo của Real đã có trong tay một lần vô địch, một lần á quân World Cup.

Di chuyển khôn ngoan, Mbappe mở tỷ số cho tuyển Pháp Pha dứt điểm hiểm hóc của sao Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Senegal ở trận ra quân sáng 17/6.