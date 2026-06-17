Lý do áo đấu của Mbappe khác toàn bộ tuyển Pháp

Rạng sáng 17/6, Kylian Mbappe xuất hiện với chi tiết đặc biệt trên áo đấu mà không đồng đội nào của tuyển Pháp sở hữu trong trận ra quân gặp Senegal.

Chi tiết đặc biệt trên áo đấu của Mbappe.

Ngôi sao Real Madrid bước vào giải đấu với vị thế nhà vô địch thế giới 2018 và chủ nhân danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022. Thành tích ghi 8 bàn tại Qatar giúp Mbappe được FIFA trao quyền mang huy hiệu "Golden Boot" màu vàng trên tay áo đấu. Đây là biểu tượng dành riêng cho những cầu thủ từng giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup và vẫn góp mặt ở vòng chung kết hiện tại.

Huy hiệu đặc biệt xuất hiện trên trang phục của Mbappe trong chiến thắng 3-1 trước Senegal. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp không phải cái tên duy nhất được hưởng đặc quyền này.

Tại World Cup năm nay, có 2 cầu thủ khác đủ điều kiện đeo huy hiệu "Golden Boot" gồm Harry Kane của tuyển Anh (Vua phá lưới World Cup 2018) và James Rodriguez của Colombia (Vua phá lưới World Cup 2014).

Mbappe cũng khởi đầu hành trình chinh phục danh hiệu cá nhân bằng màn trình diễn bùng nổ trước Senegal. Chân sút 27 tuổi ghi cú đúp, trong đó có một siêu phẩm sút xa đẹp mắt, góp công lớn giúp "Les Bleus" thắng 3-1 trước Senegal.

Hai pha lập công còn đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp quốc tế. Anh chính thức vượt qua Olivier Giroud để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp với 58 bàn thắng.

Bên cạnh đó, tổng số bàn thắng của Mbappe tại các kỳ World Cup được nâng lên 14, chỉ còn kém kỷ lục 16 bàn của huyền thoại người Đức Miroslav Klose đúng 2 pha lập công.

Lịch sử World Cup chưa từng chứng kiến bất kỳ cầu thủ nào bảo vệ thành công danh hiệu Vua phá lưới. Với phong độ bùng nổ hiện tại, Mbappe đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên làm được điều đó.