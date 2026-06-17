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Thể thao World Cup 2026

Màn trình diễn đầy tranh cãi của Mbappe

  • Thứ tư, 17/6/2026 04:16 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Dù ghi hai bàn trong trận thắng 3-1 Senegal tại bảng I World Cup 2026 sáng 17/6, màn trình diễn của cá nhân Kylian Mbappe vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

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Ở trận đấu với Senegal ở bảng I World Cup 2026, Kylian Mbappe vẫn là niềm hy vọng số một trên hàng công đội tuyển Pháp bất chấp việc phong độ của cầu thủ mang áo số 10 không thực sự tốt trong thời gian gần đây.

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Suốt hiệp một, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid thi đấu mờ nhạt và bị chỉ trích vì những pha chạm bóng bước một thiếu cảm giác, khiến nhiều đợt tấn công của "Gà trống Gaulois" bị bẻ gãy dễ dàng.
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Anh liên tục bị các hậu vệ bên phía Senegal bắt bài ở những tình huống di chuyển cũng như xử lý bóng, khiến màn trình diễn chung của đội tuyển Pháp trên mặt trận tấn công gây thất vọng với người hâm mộ.
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Bước sang hiệp hai, phút 58, đón đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Mbappe lại bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi khi không thể đánh bại thủ môn Edouard Mendy trong tình huống đối mặt.
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Ngay sau đó, một tình huống gây tranh cãi đã xảy ra khi Mbappe ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Sadio Mane ở phút 59. Trọng tài Alireza Faghani phải mất hơn 3 phút tham khảo VAR và trực tiếp xem lại màn hình bên lề sân để đưa ra quyết định cuối cùng. Không có phạt đền cho tuyển Pháp.
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Bất chấp những lùm xùm về tình huống "ăn vạ", Mbappe vẫn tỏa sáng đúng lúc ở phút 66 với pha băng cắt và dứt điểm một chạm tinh tế sau đường kiến tạo của Michael Olise, giúp "Les Bleus" khai thông thế bế tắc.
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Dù sắm vai người hùng mang về bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Pháp, Mbappe vẫn phải đối mặt với nhiều luồng dư luận trái chiều về phong độ thiếu ổn định và thái độ thi đấu trong hiệp một.
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Màn trình diễn của anh gây ra nhiều tranh cãi vì sự tương phản giữa bản năng sát thủ của một ngôi sao hàng đầu và lối chơi thiếu hiệu quả, có phần cá nhân trong phần lớn thời gian trận đấu.
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Phút 90+6, ngay sau khi Senegal rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, Mbappe tiếp tục tỏa sáng với cú sút đầy quyết đoán từ khoảng cách chừng 30 mét, mang về chiến thắng chung cuộc 3-1 cho thầy trò Didier Deschamps.
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Dẫu sao việc tỏa sáng đúng lúc ở thời điểm tuyển Pháp cần anh nhất cũng giúp ngôi sao mang áo số 10 phần nào lấy lại sự tự tin. Mbappe đã cán mốc 14 bàn thắng ở các kỳ World Cup, vượt qua huyền thoại Just Fontaine.
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