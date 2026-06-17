Màn trình diễn đầy tranh cãi của Mbappe

Ngay sau đó, một tình huống gây tranh cãi đã xảy ra khi Mbappe ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Sadio Mane ở phút 59. Trọng tài Alireza Faghani phải mất hơn 3 phút tham khảo VAR và trực tiếp xem lại màn hình bên lề sân để đưa ra quyết định cuối cùng. Không có phạt đền cho tuyển Pháp.