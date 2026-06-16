Pháp tiếc nuối vì để vuột Bouaddi

Sao trẻ Ayyoub Bouaddi gây ấn tượng trong màu áo Morocco tại World Cup 2026, kéo theo làn sóng tranh luận ở Pháp về việc đội tuyển quốc gia đánh mất một tài năng triển vọng.

Bouaddi gây ấn tượng trong ngày ra mắt World Cup, khiến nhiều người Pháp tiếc nuối.

Màn trình diễn của Bouaddi trước Brazil tại World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý ở Morocco. Tại Pháp, nơi tiền vệ 18 tuổi từng khoác áo các đội trẻ từ U16 đến U21, câu chuyện về lựa chọn màu áo đội tuyển của anh đang trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Bouaddi góp mặt trong trận hòa 1-1 giữa Morocco và Brazil, thể hiện sự tự tin cùng khả năng xử lý bóng chững chạc dù mới 18 tuổi. Đó là màn ra mắt World Cup đáng nhớ của cầu thủ thuộc biên chế Lille, đồng thời làm dấy lên những tiếc nuối từ phía người hâm mộ Pháp.

Người lên tiếng mạnh mẽ nhất là Jerome Rothen, cựu tuyển thủ Pháp hiện làm bình luận viên cho RMC Sport.

"Tôi thực sự sốc khi nghe những gì Didier Deschamps từng nói. Với Bouaddi, chúng ta đâu cần chờ đến trận gặp Brazil mới nhận ra cậu ấy là một tài năng đặc biệt. Đây là cầu thủ trưởng thành trước tuổi", Rothen nhận định.

Theo cựu cầu thủ từng khoác áo PSG và Monaco, Liên đoàn Bóng đá Pháp lẽ ra phải chủ động hơn trong việc giữ chân một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá nước này.

"Khi bạn có một cầu thủ như Bouaddi thi đấu ở giải quốc nội và liên tục đại diện cho các đội tuyển trẻ quốc gia, nhiệm vụ của HLV trưởng, ban huấn luyện và Liên đoàn là phải liên lạc với cậu ấy. Họ cần cho Bouaddi thấy rằng tuyển Pháp có kế hoạch phát triển và trao cơ hội trong tương lai", Rothen nói thêm.

Từng là đội trưởng U21 Pháp, Bouaddi giờ trở thành niềm hy vọng mới của Morocco.

Những phát biểu này phản ánh sự tiếc nuối đang lan rộng tại Pháp. Bouaddi không phải cầu thủ vô danh bất ngờ xuất hiện ở World Cup. Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ triển vọng nhất Ligue 1, thường xuyên được nhắc đến như tương lai của Lille và bóng đá Pháp.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Bouaddi vẫn đeo băng đội trưởng U21 Pháp ở đợt tập trung quốc tế cuối cùng trước World Cup 2026. Tuy nhiên, việc không nhận được tín hiệu rõ ràng từ HLV Didier Deschamps khiến anh lựa chọn Morocco, quê hương của gia đình mình.

Đó là quyết định hoàn toàn hợp lý với một cầu thủ trẻ đang tìm kiếm cơ hội thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong bối cảnh hàng tiền vệ tuyển Pháp đang sở hữu nhiều cái tên giàu kinh nghiệm như Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot hay Manu Koné, con đường lên đội một của Bouaddi rõ ràng không hề dễ dàng.

Trong khi đó, Morocco sẵn sàng trao niềm tin cho cầu thủ sinh năm 2007. Đội bóng Bắc Phi cũng đang hưởng lợi từ chiến lược thu hút các tài năng mang hai quốc tịch, điều từng giúp họ gặt hái thành công ở những giải đấu lớn gần đây.

Sau trận gặp Brazil, Bouaddi khẳng định anh chưa nghĩ xa hơn World Cup và chỉ tập trung cho hành trình cùng Morocco. Tuy nhiên, tại Pháp, những cuộc tranh luận về việc đội tuyển quốc gia để vuột mất một tài năng trẻ triển vọng chắc chắn sẽ còn tiếp tục, nhất là nếu Bouaddi duy trì phong độ ấn tượng tại World Cup 2026.