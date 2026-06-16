Vì sao trọng tài mặc áo hồng trong trận Uruguay - Saudi Arabia?

FIFA tạo điểm nhấn đặc biệt ở World Cup 2026 khi tổ trọng tài điều hành trận Uruguay gặp Saudi Arabia ra sân với trang phục màu hồng.

Tổ trọng tài gây ấn tượng với màu áo hồng trong trận Uruguay - Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Sáng 16/6, trận đấu giữa Uruguay và Saudi Arabia tại bảng H World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý bởi diễn biến trên sân. Tổ trọng tài điều hành cuộc so tài này cũng trở thành tâm điểm khi xuất hiện với bộ đồng phục màu hồng nổi bật.

Người cầm còi chính là trọng tài người Italy Maurizio Mariani. Ông cùng các cộng sự mặc trang phục mang tên gọi "flamingo pink" (tạm dịch: màu hồng của hồng hạc), màu sắc gắn với hình ảnh của thành phố Miami.

Theo Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đây là hành động mang ý nghĩa tri ân nơi được chọn làm đại bản doanh của lực lượng trọng tài trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026. Các trọng tài sẽ sinh hoạt và làm việc tại Miami trong khoảng hai tháng.

Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina cho biết Miami là thành phố có ý nghĩa đặc biệt với đội ngũ điều hành giải đấu. Vì vậy, FIFA muốn gửi một lời cảm ơn thông qua màu áo độc đáo này.

Miami từ lâu nổi tiếng với những đàn hồng hạc, các buổi hoàng hôn nhuộm sắc hồng và phong cách kiến trúc Art Deco đặc trưng. Chính những yếu tố đó khiến màu hồng trở thành biểu tượng văn hóa của thành phố thuộc bang Florida. "Chúng tôi đã chọn màu hồng hồng hạc cho trang phục tập luyện của các trọng tài. Đây là một sự ghi nhận dành cho Miami", Collina chia sẻ.

Ông cũng tiết lộ FIFA quyết định để tổ trọng tài mặc bộ áo này ngay trong trận đầu tiên được tổ chức tại Miami ở World Cup 2026. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng hưởng ứng ý tưởng trên. Nhà lãnh đạo người Thụy Sĩ cho rằng màu hồng không chỉ đại diện cho Miami mà còn mang lại cảm giác gần gũi, vui vẻ.

Video bàn thắng phút 80 đưa Uruguay 'trở về từ cõi chết' Sáng 16/6, Maximiliano Araujo giúp Uruguay tránh khỏi thất bại khi gỡ hòa 1-1 trước Saudi Arabia thuộc bảng H World Cup 2026.