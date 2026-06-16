45 phút chạm đáy của Nunez

Darwin Nunez gây thất vọng trong trận ra quân tại World Cup 2026 cùng tuyển Uruguay.

Nunez không có phong độ tốt. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 16/6, Nunez chỉ thi đấu 45 phút trước khi bị HLV Marcelo Bielsa thay ra ngay đầu hiệp hai trong cuộc đối đầu Saudi Arabia ở bảng H World Cup 2026. Những thống kê chỉ ra cựu tiền đạo Liverpool đang không có phong độ tốt.

Suốt 45 phút có mặt trên sân, Nunez gần như không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Anh chỉ thực hiện 3 đường chuyền, chạm bóng 8 lần, không có pha đi bóng thành công, không tung ra cú sút trúng đích nào và thất bại trong cả 3 tình huống tranh chấp tay đôi.

Màn trình diễn nhạt nhòa này phản ánh đúng những gì Nunez đã trải qua trong gần một năm nay. Hai trận giao hữu cuối cùng trước World Cup gặp Anh và Algeria, chân sút 26 tuổi đều không được lựa chọn trong đội hình xuất phát.

Trước đó, sự xuất hiện của Karim Benzema hồi tháng 2 khiến Al Hilal buộc phải gạch tên Nunez khỏi danh sách đăng ký tham dự Saudi Pro League. Việc không được thi đấu thường xuyên khiến tiền đạo người Uruguay bị đặt nhiều dấu hỏi về phong độ trước thềm World Cup. Và sau 45 phút trước Saudi Arabia, những nghi ngờ đó dường như càng có cơ sở.

Từng được xem là người kế thừa xứng đáng của Luis Suarez trên hàng công Uruguay, Nunez đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Anh sẽ cần sớm cải thiện phong độ nếu muốn lấy lại niềm tin từ HLV Bielsa và giúp Uruguay tiến sâu tại World Cup 2026.

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