Người hùng của Cape Verde nói gì?

Thủ môn kỳ cựu Vozinha trở thành một trong những câu chuyện đặc biệt nhất tại World Cup năm nay.

Vozinha trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ sau một đêm tại World Cup.

Trong trận ra quân bảng H trước ứng viên vô địch hàng đầu đêm 15/6, Cape Verde bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Tây Ban Nha. Thế nhưng, đội bóng châu Phi khiến đối thủ trải qua 90 phút khó khăn và cầm hòa 0-0 nhờ màn trình diễn xuất thần của Vozinha.

Thủ thành đang khoác áo CLB Chaves ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha liên tục từ chối những cơ hội nguy hiểm của các chân sút Tây Ban Nha. Những pha cứu thua xuất sắc của anh khiến hàng công đội bóng xứ bò tót nhiều lần rơi vào bế tắc, đồng thời nuôi hy vọng giành điểm cho Cape Verde cho đến những phút cuối cùng.

Màn trình diễn đó giúp Vozinha được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận. Theo các bảng xếp hạng hiệu suất, anh đạt số điểm gần chạm ngưỡng 9/10, cao nhất trên sân.

Sau trận đấu, thủ môn 40 tuổi tự hào: "Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để có mặt ở đây. Chúng tôi biết mình phải đối đầu với một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới, nhưng cũng hiểu rõ giá trị của bản thân. Đây là một ngày đặc biệt và chúng tôi rất hạnh phúc".

Điều khiến câu chuyện của Vozinha càng trở nên đáng chú ý là giá trị chuyển nhượng của anh chỉ khoảng 50.000 euro. Con số này tương đương 1/1.000 thương vụ gần nhất của Tây Ban Nha, khi Real Madrid chi tới 50 triệu euro cộng phụ phí để chiêu mộ Marc Cucurella.

Vozinha còn tạo nên "cơn địa chấn" trên mạng xã hội. Trước trận gặp Tây Ban Nha, tài khoản Instagram của anh chỉ có khoảng 20.000 người theo dõi. Tuy nhiên, vài giờ sau màn trình diễn anh hùng, con số này vượt mốc 1,5 triệu, nhiều gấp 3 lần dân số Cape Verde.