Hàng loạt tờ báo lớn gọi trận hòa Cape Verde là cú sốc lớn nhất World Cup 2026 và màn ra quân đáng thất vọng của Tây Ban Nha.

Truyền thông quốc tế đồng loạt bày tỏ sự ngỡ ngàng khi ứng viên vô địch Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm hòa 0-0 ở trận ra quân World Cup 2026.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Tây Ban Nha được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Luis de la Fuente lại gây thất vọng ngay trận mở màn khi bị Cape Verde cầm hòa không bàn thắng tại Atlanta.

Kết quả này lập tức tạo nên làn sóng phản ứng trên truyền thông thế giới. Nhiều tờ báo dùng những từ ngữ mạnh để mô tả màn trình diễn của nhà vô địch châu Âu.

Tờ Bild của Đức giật tít đầy châm biếm: "Một quần đảo khiến Tây Ban Nha bẽ mặt". Nhật báo này cho rằng rất ít người tin Tây Ban Nha có thể sẩy chân trước đội tuyển lần đầu dự World Cup như Cape Verde. Thế nhưng điều không tưởng đã xảy ra khi đại diện châu Âu bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Trong khi đó, L'Équipe gọi đây là "một bước lùi nghiêm trọng". Tờ báo hàng đầu nước Pháp nhận định Tây Ban Nha thi đấu nhạt nhòa và không thể xuyên thủng hàng thủ của đối thủ dù Lamine Yamal được tung vào sân trong hiệp hai.

Tại Italy, La Gazzetta dello Sport tỏ ra ngạc nhiên với dòng tít: "Không thể tin nổi, Tây Ban Nha tịt ngòi trước Cape Verde". Nhật báo này nhấn mạnh Ferran Torres từng đưa bóng dội xà ngang nhưng đó là một trong số ít cơ hội rõ ràng mà Tây Ban Nha tạo ra.

Báo thế giới sốc với màn ra quân của Tây Ban Nha.

Báo chí Nam Mỹ cũng dành sự chú ý đặc biệt cho kết quả tại bảng H.

Tờ Olé của Argentina gọi đây là "cú sốc lịch sử". Theo Olé, không nhiều người có thể hình dung một đội tuyển sở hữu dàn sao chất lượng như Tây Ban Nha lại không thể đánh bại tân binh của World Cup.

ESPN Argentina cũng chung quan điểm khi mô tả đây là "bất ngờ lớn nhất World Cup 2026". Kênh thể thao này cho rằng Tây Ban Nha thiếu sự sắc bén và không thể hiện được hình ảnh của một ứng viên vô địch.

Ở Brazil, Globo Esporte dành lời khen cho thủ môn Vozinha của Cape Verde. Tờ báo nhận định người gác đền này là nhân tố quan trọng nhất giúp đại diện châu Phi giữ sạch lưới trước sức ép từ Tây Ban Nha.

Nếu Tây Ban Nha gây thất vọng thì Cape Verde lại trở thành hiện tượng mới của giải đấu.

Sky Sports nhấn mạnh Cape Verde là quốc gia có dân số chưa tới 500.000 người nhưng đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử World Cup. Kênh truyền hình Anh ca ngợi tinh thần chiến đấu của đại diện châu Phi trước một đối thủ được đánh giá vượt trội về mọi mặt.

Trong khi đó, A Bola của Bồ Đào Nha dành sự chú ý cho thủ môn Vozinha, người được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Màn trình diễn xuất sắc của anh nhanh chóng tạo nên sức hút trên mạng xã hội sau tiếng còi mãn cuộc.

Một điểm trước Tây Ban Nha không chỉ mang ý nghĩa lịch sử với Cape Verde. Kết quả này còn tạo nên cú sốc đầu tiên của World Cup 2026 và khiến cuộc đua tại bảng H trở nên khó lường hơn rất nhiều.