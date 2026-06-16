Thủ môn 40 tuổi viral khắp cõi mạng chỉ sau một đêm

Màn trình diễn xuất thần trước Tây Ban Nha giúp thủ môn Vozinha trở thành hiện tượng của World Cup 2026 khi tài khoản Instagram vượt mốc một triệu người theo dõi chỉ sau trận đấu.

Vozinha có hàng loạt pha cứu thua xuất thần trước Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Đêm 15/6, Cape Verde tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất ở lượt trận mở màn World Cup 2026 khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 tại bảng H. Tuy nhiên, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất sau trận không phải Lamine Yamal hay các ngôi sao của "La Roja", mà là thủ môn 40 tuổi Vozinha.

Trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta, Cape Verde bị ép sân trong phần lớn thời gian. Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Dù vậy, mọi nỗ lực của nhà vô địch châu Âu đều bị chặn đứng bởi một Vozinha chơi đầy bản lĩnh.

Thủ thành kỳ cựu của Cape Verde liên tiếp có những pha cứu thua quan trọng, đặc biệt ở hiệp hai khi Tây Ban Nha tung Lamine Yamal vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng. Sự xuất sắc của Vozinha giúp đội tuyển lần đầu dự World Cup giữ sạch lưới trước một trong những ứng viên vô địch giải đấu.

Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, Vozinha còn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Trong lúc bình luận trận đấu, streamer thể thao nổi tiếng Casimiro Miguel đã kêu gọi khán giả theo dõi tài khoản Instagram của thủ môn này.

Lượng người theo dõi trang cá nhân của Vozinha vượt 1,1 triệu chỉ sau trận hòa Tây Ban Nha.

Hiệu ứng đến gần như ngay lập tức. Tài khoản của Vozinha tăng hơn 300.000 người theo dõi chỉ trong vài phút. Ngay sau trận đấu, lượng người theo dõi Instagram của anh tiếp tục bùng nổ và vượt mốc 1,1 triệu, con số hiếm thấy với một cầu thủ đến từ nền bóng đá nhỏ như Cape Verde.

Tên thật của Vozinha là Josimar Jose Evora Dias. Anh hiện khoác áo Chaves tại giải Hạng Nhì Bồ Đào Nha và từng có quãng thời gian thi đấu cho Gil Vicente cũng như AEL Limassol. Biệt danh "Vozinha" gắn liền với tuổi thơ khi anh được ông bà nuôi dưỡng trên đảo Sao Vicente.

Ở tuổi 40, thủ môn kỳ cựu này vừa có trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp, đồng thời trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất tại World Cup 2026.

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