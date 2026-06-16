Thống kê chưa từng xuất hiện ở World Cup sau 60 năm

|
Oyarzabal gây thất vọng. Ảnh: Reuters.
Theo Opta, kể từ năm 1966, Oyarzabal trở thành cầu thủ đầu tiên tại một kỳ World Cup không chạm bóng lần nào trong 30 phút đầu của trận đấu. Con số gây choáng này phản ánh sự bế tắc của hàng công Tây Ban Nha trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.
Trước hàng thủ đông người của Cape Verde, Oyarzabal gần như bị cô lập. Những đường lên bóng của Tây Ban Nha thường phải luân chuyển ra hai biên thay vì tìm được khoảng trống ở trung lộ để tiếp cận chân sút của Sociedad.
Ngay từ những phút đầu trận đấu, Tây Ban Nha đã kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo, qua đó liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Cape Verde. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự chặt chẽ cùng cự ly đội hình hợp lý của đại diện châu Phi đã khiến các chân sút Tây Ban Nha gặp rất nhiều trở ngại.
Trong phần còn lại của trận đấu, Oyarzabal cũng không thể ghi bàn hay kiến tạo. Theo Fotmob, chân sút 29 tuổi này chỉ tung ra 1 cú sút trúng đích, chạm bóng 24 lần và không có pha qua người thành công nào.
Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Đây là kết quả gây sốc nhất từ đầu World Cup 2026. Trước trận, Tây Ban Nha được đánh giá sẽ có thắng lợi dễ dàng.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.