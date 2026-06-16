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Thể thao World Cup 2026

Thống kê chưa từng xuất hiện ở World Cup sau 60 năm

  • Thứ ba, 16/6/2026 05:03 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Tiền đạo Mikel Oyarzabal của Tây Ban Nha tạo thống kê khó tin trong cuộc đối đầu với Cape Verde ở trận mở màn bảng H World Cup 2026 rạng sáng 16/6.

Oyarzabal gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Theo Opta, kể từ năm 1966, Oyarzabal trở thành cầu thủ đầu tiên tại một kỳ World Cup không chạm bóng lần nào trong 30 phút đầu của trận đấu. Con số gây choáng này phản ánh sự bế tắc của hàng công Tây Ban Nha trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Trước hàng thủ đông người của Cape Verde, Oyarzabal gần như bị cô lập. Những đường lên bóng của Tây Ban Nha thường phải luân chuyển ra hai biên thay vì tìm được khoảng trống ở trung lộ để tiếp cận chân sút của Sociedad.

Ngay từ những phút đầu trận đấu, Tây Ban Nha đã kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo, qua đó liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Cape Verde. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự chặt chẽ cùng cự ly đội hình hợp lý của đại diện châu Phi đã khiến các chân sút Tây Ban Nha gặp rất nhiều trở ngại.

Trong phần còn lại của trận đấu, Oyarzabal cũng không thể ghi bàn hay kiến tạo. Theo Fotmob, chân sút 29 tuổi này chỉ tung ra 1 cú sút trúng đích, chạm bóng 24 lần và không có pha qua người thành công nào.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Đây là kết quả gây sốc nhất từ đầu World Cup 2026. Trước trận, Tây Ban Nha được đánh giá sẽ có thắng lợi dễ dàng.

Sức hấp dẫn mang tên Yamal Lamine Yamal không chỉ là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Tây Ban Nha mà còn là một trong những gương mặt được chờ đợi nhất tại World Cup 2026 nhờ tài năng đặc biệt.

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Duy Luân

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