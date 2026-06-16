Cape Verde vạch trần Tây Ban Nha

Trận hòa 0-0 trước Cape Verde cho thấy Tây Ban Nha không chỉ nhớ Lamine Yamal, mà còn đang đối mặt với một vấn đề lớn hơn trên hành trình chinh phục World Cup 2026.

Tây Ban Nha bước vào trận với tâm thế cửa trên. Ảnh: Reuters.

Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế ứng viên cho ngôi vô địch. Họ sở hữu tập thể trẻ trung, giàu kỹ thuật, vừa thống trị bóng đá châu Âu và được nhiều chuyên gia đánh giá là đội tuyển chơi thứ bóng đá hoàn hảo nhất hiện nay.

Nhưng vào đêm 15/6, trận ra quân trước Cape Verde ở bảng H lại kể ra mặt trái của đội bóng xứ đấu bò. "La Roja" cầm bóng áp đảo, kiểm soát thế trận gần như tuyệt đối, song chỉ đổi lại bằng trận hòa không bàn thắng.

Đó không phải lần đầu Tây Ban Nha rơi vào tình cảnh này. Những ký ức về World Cup 2022 tại Qatar bỗng trở lại khi đội bóng của Luis de la Fuente kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu sự sắc bén ở những mét cuối cùng.

Tạo ra sức ép nhưng Tây Ban Nha không thể xuyên thủng hàng thủ của Cape Verde. Ảnh: Reuters.

Khi "La Roja" mất đi sự đột biến

Sự vắng mặt của Lamine Yamal và Nico Williams trong đội hình xuất phát rõ ràng tạo ra khác biệt. Đây là hai cầu thủ có khả năng rê dắt, đột phá và kéo giãn hàng thủ đối phương. Khi họ không xuất hiện, Tây Ban Nha vẫn giữ được quyền kiểm soát bóng nhưng đánh mất yếu tố bất ngờ.

Ferran Torres và Gavi là những cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, họ không phải mẫu cầu thủ có khả năng xuyên phá trước những hàng thủ được tổ chức tốt. Điều đó khiến các đợt tấn công biên của Tây Ban Nha trở nên dễ đoán hơn rất nhiều. Cape Verde chỉ cần giữ đội hình chặt chẽ là đủ để khóa phần lớn những đường lên bóng của đối thủ.

Sẽ là thiếu công bằng nếu chỉ nhìn vào những vấn đề của Tây Ban Nha mà bỏ qua màn trình diễn xuất sắc của Cape Verde. Đội tuyển lần đầu dự World Cup đã chơi một trận đấu đầy kỷ luật. Họ phòng ngự tập trung, giữ cự ly hợp lý và sở hữu một người hùng mang tên Vozinha.

Thủ môn 40 tuổi liên tục từ chối các cơ hội của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chính việc Vozinha trở thành ngôi sao sáng nhất trận đấu cũng phản ánh thực tế rằng Tây Ban Nha chưa tạo ra đủ nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Trận hòa thất vọng nhưng là lời cảnh tỉnh cho "La Roja". Ảnh: Reuters.

Cape Verde chỉ ra bài toán của De la Fuente

Một thống kê từ Opta cho thấy Mikel Oyarzabal là cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 trải qua hơn 30 phút đầu trận World Cup mà không chạm bóng. Con số ấy nói lên sự bế tắc của hàng công Tây Ban Nha nhiều hơn bất kỳ lời phân tích nào.

Điều đáng lo nằm ở chỗ De la Fuente vẫn có những phương án thay thế như Alex Baena, Yeremy Pino hay Victor Munoz. Họ không đạt đẳng cấp của Yamal hay Nico Williams, nhưng đủ khả năng duy trì cách chơi quen thuộc.

Thế nhưng, nhà cầm quân này lại ngập ngừng và sau đó lựa chọn giải pháp an toàn hơn, Lamine Yamal và Nico Williams cuối cùng được tung vào sân trong hiệp hai. Tuy nhiên sau hơn một tháng không thi đấu vì chấn thương, họ không thể ngay lập tức thay đổi cục diện.

Một trận hòa chưa phải thảm họa khi Tây Ban Nha vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp và cạnh tranh ngôi đầu bảng H. Nhưng Cape Verde đã chỉ ra điều mà nhiều đối thủ lớn chắc chắn sẽ ghi nhớ về Tây Ban Nha.

"La Roja" vẫn là ứng viên vô địch như đã nhận định. Tuy nhiên, khi thiếu những cầu thủ tạo đột biến ở hai cánh, đội bóng này có thể trở nên rất bình thường. Ở World Cup, đôi khi chỉ một điểm yếu nhỏ cũng đủ khiến hành trình chinh phục cúp vàng đổ vỡ.

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