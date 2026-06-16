Người hùng 40 tuổi bật khóc sau kỳ tích trước Tây Ban Nha

Thủ môn 40 tuổi của Cape Verde thực hiện 7 pha cứu thua, sở hữu tỷ lệ bắt bóng trên không 75% và có 10 lần phát bóng chính xác. Anh được nhiều trang thống kê bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Theo Transfermarkt, Vozinha chỉ được định giá 50.000 euro, con số chưa bằng một tuần lương của nhiều ngôi sao bên kia chiến tuyến.