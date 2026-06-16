Người hùng 40 tuổi bật khóc sau kỳ tích trước Tây Ban Nha

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Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Mercedes-Benz, Vozinha cùng đồng đội ăn mừng phấn khích khi giành điểm số đầu tiên tại World Cup 2026. Thủ thành sinh năm 1986 đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc.
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Vozinha có ngày thi đấu xuất thần. Anh cùng đồng đội phải đối mặt 27 lần dứt điểm từ Tây Ban Nha nhưng không để đối thủ ghi dù chỉ một bàn.
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Thủ môn 40 tuổi của Cape Verde thực hiện 7 pha cứu thua, sở hữu tỷ lệ bắt bóng trên không 75% và có 10 lần phát bóng chính xác. Anh được nhiều trang thống kê bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Theo Transfermarkt, Vozinha chỉ được định giá 50.000 euro, con số chưa bằng một tuần lương của nhiều ngôi sao bên kia chiến tuyến.
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1 điểm là chiến công vĩ đại của bóng đá Cape Verde, quốc gia nhỏ bé đến từ châu Phi, với vỏn vẹn 600.000 dân. Cape Verde kém Tây Ban Nha đến hơn 60 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Cầu thủ được định giá cao nhất của đội tuyển này là Logan Costa, trung vệ đang khoác áo Villarreal (15 triệu euro).
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Vẻ mặt bất lực của Lamine Yamal khi phải đối mặt với hàng thủ kỷ luật, chắc chắn và lăn xả của Cape Verde.
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Trận hòa như gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng giành chiến thắng đậm ở trận ra quân của Tây Ban Nha. Nhà đương kim vô địch châu Âu không được phép chủ quan ở những vòng tiếp theo, nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ trở lại đỉnh thế giới.
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