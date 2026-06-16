Bóng đá châu Á tiếp tục gây bất ngờ ở World Cup

Màn trình diễn quả cảm của Saudi Arabia trước Uruguay cho thấy bóng đá châu Á không còn là kẻ đứng ngoài cuộc chơi của các ông lớn.

Saudi Arabia một lần nữa khiến cả thế giới phải chú ý khi giành điểm trước đại diện Nam Mỹ trong trận ra quân tại World Cup.

Bốn năm trước tại Qatar, Saudi Arabia tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup khi quật ngã Argentina, đội tuyển sau đó bước lên đỉnh thế giới. Đến World Cup 2026, "Chim ưng xanh" lại mở màn chiến dịch của mình bằng cuộc chạm trán với một đại diện Nam Mỹ khác là Uruguay.

Trên lý thuyết, đây là cặp đấu có sự chênh lệch đáng kể. Uruguay đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Saudi Arabia chỉ xếp hạng 61. Nhưng World Cup luôn là sân khấu của những bất ngờ. Chỉ vài giờ trước đó, Tây Ban Nha, nhà vô địch Euro 2024, cũng bất lực trong trận hòa 0-0 trước Cape Verde.

Saudi Arabia bước vào trận đấu với tâm thế của đội cửa dưới, nhưng lại là bên khiến đối thủ choáng váng. Đại diện châu Á thi đấu kỷ luật, tự tin và thậm chí là đội mở tỷ số.

Uruguay tung ra 28 cú sút và kiểm soát bóng tới 67%, nhưng vẫn không thể giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân World Cup 2026.

Trong khi đó, Uruguay trải qua hiệp một đáng thất vọng. Đội bóng của Marcelo Bielsa gần như đánh mất bản sắc quen thuộc. Không còn những pha pressing nghẹt thở hay tốc độ tấn công dồn dập, Uruguay chơi chậm chạp và thiếu ý tưởng dù sở hữu những ngôi sao như Darwin Nunez hay Federico Valverde.

Chỉ sau giờ nghỉ, đại diện Nam Mỹ mới thực sự thức tỉnh. Uruguay đẩy cao đội hình, gia tăng cường độ pressing và liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành Saudi Arabia bằng nhiều phương án khác nhau, từ những pha đánh biên cho tới các cú sút xa. Sức ép ngày một lớn buộc Saudi Arabia phải lùi sâu, chấp nhận phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công.

Sau nhiều nỗ lực, Uruguay cũng tìm được bàn gỡ ở phút 80 nhờ công của Maximiliano Araujo. Đó là khoảnh khắc đẳng cấp của đội bóng lớn lên tiếng sau thời gian dài bế tắc. Những phút còn lại chứng kiến khung thành Saudi Arabia liên tục rung chuyển dưới sức ép khủng khiếp của đối thủ.

Thủ môn Mohammed Al Owais có nhiều pha cứu thua quan trọng, góp công lớn giúp Saudi Arabia cầm hòa Uruguay với tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, "Chim ưng xanh" vẫn đứng vững. Thủ môn Mohammed Al Owais trở thành người hùng với hàng loạt pha cứu thua quan trọng, giúp đội nhà giữ lại một điểm quý giá. Màn trình diễn của anh được FlashScore chấm 7,0 điểm.

Kết quả hòa 1-1 phản ánh khá chính xác cục diện trận đấu. Uruguay vượt trội về thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 67%, tung ra tới 28 cú sút, trong đó có 10 lần đưa bóng đi trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ đạt 1,61, cao hơn đáng kể so với mức 0,99 của Saudi Arabia.

Nhưng World Cup chưa bao giờ được quyết định bằng những con số. Trên sân cỏ, lòng quả cảm, sự kiên cường và niềm tin đôi khi có giá trị không kém đẳng cấp. Saudi Arabia một lần nữa chứng minh điều đó khi giành được 1 điểm trước Uruguay bằng màn trình diễn đầy bản lĩnh, mở ra hy vọng cho một hành trình đáng nhớ khác trên đất Bắc Mỹ.