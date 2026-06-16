Cầu thủ MU chán nản khi bị kiểm tra gắt gao tại Mỹ

Biểu cảm đầy ngao ngán của Manuel Ugarte trong lúc tuyển Uruguay bị kiểm tra an ninh nghiêm ngặt tại Mỹ gây chú ý mạnh mẽ.

Vẻ mặt chán chường của Ugarte.

Tuyển Uruguay cuối cùng cũng đặt chân đến Mỹ để tham dự World Cup 2026 sau những trục trặc liên quan đến thủ tục nhập cảnh. Tuy nhiên, ngay khi vừa đến nơi, thầy trò HLV Marcelo Bielsa phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Theo hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, các thành viên tuyển Uruguay được lực lượng an ninh Mỹ đón tiếp bằng hàng loạt biện pháp kiểm tra chặt chẽ. Những chú chó nghiệp vụ được huy động để rà soát hành lý, trong khi toàn đội phải xếp hàng chờ hoàn tất các thủ tục an ninh trước khi rời khu vực đón khách.

Giữa khung cảnh có phần căng thẳng ấy, tiền vệ Manuel Ugarte bất ngờ trở thành tâm điểm. Ugarte đứng khoanh tay bên cạnh xe buýt của đội tuyển với gương mặt lạnh tanh và ánh mắt đầy vẻ ngao ngán như thể đang tự hỏi bao giờ quá trình kiểm tra mới kết thúc.

Trước đó, tuyển Uruguay được gặp một số vấn đề về lịch trình và thủ tục khi di chuyển tới Mỹ, khiến thời gian nhập cảnh kéo dài hơn dự kiến. Vì vậy, việc phải tiếp tục trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt ngay sau khi hạ cánh càng khiến các cầu thủ thêm phần mệt mỏi.

Dù vậy, mọi thủ tục cuối cùng cũng được hoàn tất và Uruguay hội quân đầy đủ. Với dàn cầu thủ chất lượng cùng sự dẫn dắt của HLV Bielsa, đại diện Nam Mỹ được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại World Cup 2026.