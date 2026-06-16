Cú sút 123 km/h gây sửng sốt ở World Cup 2026

Tiền vệ Emam Ashour (Ai Cập) tạo nên khoảnh khắc ấn tượng khi sút tung lưới tuyển Bỉ ở lượt trận mở màn bảng G World Cup 2026 rạng sáng 16/6.

Phút 37 trên sân Seattle (Mỹ), Ashour tung ra cú dứt điểm đầy uy lực từ ngoài vùng cấm. Bóng đi với quỹ đạo hiểm hóc và tốc độ cực cao, khiến thủ thành Thibaut Courtois dù đã phản xạ hết khả năng vẫn hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản bàn thua.

Theo thống kê được công bố ngay sau pha lập công, cú sút thành bàn của Ashour đạt vận tốc tối đa lên tới 123 km/h. Đây hiện là bàn thắng có tốc độ bóng nhanh nhất được ghi nhận tại World Cup 2026 tính đến thời điểm này.

Bàn thắng gây chú ý của Ashour.

Thành tích ấn tượng này càng làm nổi bật giá trị của pha lập công, bởi người bị đánh bại là Courtois, một trong những thủ môn hay nhất thế giới hiện tại. Dù sở hữu chiều cao lý tưởng, khả năng phản xạ hàng đầu cùng kinh nghiệm dày dạn, ngôi sao tuyển Bỉ vẫn không thể làm gì trước cú nã đại bác của tiền vệ Ai Cập.

Bàn thắng của Ashour nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Pha lập công này không chỉ giúp Ai Cập tạo lợi thế trước một trong những đội tuyển hàng đầu châu Âu mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Ashour. Ở lần thứ 30 khoác áo đội tuyển quốc gia, tiền vệ 27 tuổi cuối cùng cũng có bàn thắng đầu tiên cho đại diện châu Phi.

Dù dẫn trước từ hiệp một, Ai Cập vẫn bị Bỉ gỡ hòa ở phút 66 sau pha phản lưới nhà của Hany. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

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