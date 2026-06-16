Người hâm mộ ngao ngán Ferran Torres

Người hâm mộ tuyển Tây Ban Nha thể hiện rõ sự thất vọng với Ferran Torres trên mạng xã hội sau màn trình diễn nhạt nhòa của anh trước Cape Verde vào đêm 15/6.

Ferran Torres có màn trình diễn đáng thất vọng trước Cape Verde.

Suốt hơn 80 phút trong trận ra quân của Tây Ban Nha tại World Cup 2026, Torres chỉ có 1 pha sút trúng đích, nhưng cũng không chuyển hoá thành bàn thắng. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của anh là 76%, một con số vừa phải. Điều quan trọng người hâm mộ cần ở anh là khả năng kết hợp cùng Mikel Oyarzabal. Nhưng cả hai cầu thủ này đều cho thấy sự vô duyên trước khung thành của Vozinha.

Những cổ động viên của “La Roja” thể hiện rõ sự thất vọng trước màn thể hiện này của cầu thủ thuộc biên chế Barcelona. “Anh ta không xứng đáng với vị trí này”, một người bình luận. Người khác chia sẻ: “Ngoài mái tóc mượt mà ra, anh ta còn gì để gây ấn tượng không vậy?”.

Bước vào trận này, các cầu thủ Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Họ là đương kim vô địch EURO, cũng là cựu vương World Cup. Đoàn quân của HLV La Fuente là tập hợp của những siêu sao đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu. Thế nhưng, tất cả không đủ để quật ngã Cape Verde.

Thủ thành Vozinha cùng toàn đội đã chơi chắc chắn suốt trận đấu. Còn Ferran Torres, Oyarzabal hay Lamine Yamal khi vào sân cũng không thể xuyên thủng mảnh lưới của đội tuyển ở châu Phi. Nhờ vậy, Cape Verde tạo nên cơn địa chấn lớn nhất World Cup 2026 đến hiện tại khi cầm hòa Tây Ban Nha với tỷ số 0-0.

Tây Ban Nha vẫn còn đó hai thử thách khó nhằn khác ở bảng H là Uruguay và Saudi Arabia. Đây đều là những đội bóng có kinh nghiệm ở World Cup, người hâm mộ mong chờ những sự khởi sắc sẽ đến với đội tuyển này, đặc biệt là ở hàng công.