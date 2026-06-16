Sao Tây Ban Nha bị tuyên gần 10 năm tù

Tiền đạo Rafa Mir bị tòa án tại Valencia tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù vì tội xâm hại tình dục và gây thương tích trong vụ việc xảy ra năm 2024.

Rafa Mir bị tuyên gần 10 năm tù.

Tiền đạo Rafa Mir vừa đón nhận cú sốc lớn nhất sự nghiệp khi bị Tòa án tỉnh Valencia tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù giam vì tội xâm hại tình dục và gây thương tích. Theo thông báo từ Tòa Thượng thẩm Cộng đồng Valencia ngày 15/6, hội đồng xét xử xác định không có sự đồng thuận từ phía nạn nhân trong vụ việc xảy ra rạng sáng 1/9/2024 tại nhà riêng của Rafa Mir, thời điểm cầu thủ này còn khoác áo Valencia.

Phán quyết cho biết Rafa Mir phạm tội xâm hại tình dục, có hành vi xâm nhập cơ thể và gây thương tích. Ngoài án tù, chân sút người Tây Ban Nha còn phải bồi thường 64.000 euro cho nạn nhân.

Phiên tòa xét xử diễn ra hôm 28/5. Trước đó, Viện Công tố đề nghị mức án 10 năm 6 tháng tù đối với cầu thủ sinh năm 1997. Trong quá trình điều tra, một phụ nữ 21 tuổi cáo buộc Rafa Mir đã tấn công cô sau khi cả hai gặp nhau tại một hộp đêm ở Valencia.

Tòa án cho rằng lời khai của người tố cáo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí pháp lý về độ tin cậy, tính nhất quán và sự xuyên suốt trong quá trình tố tụng. Đây là cơ sở quan trọng để bác bỏ giả định vô tội của bị cáo.

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Tại phiên điều trần cuối tháng 5, Rafa Mir tiếp tục khẳng định mọi chuyện đều diễn ra trên cơ sở tự nguyện. Tiền đạo này cho biết anh bất ngờ khi bị bắt giữ vì ban đầu nghĩ cơ quan chức năng chỉ điều tra một vụ xô xát xảy ra trong cùng đêm.

Cùng bị xét xử trong vụ án còn có Pablo Jara, một cầu thủ đồng thời là bạn của Rafa Mir. Người này bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù cùng khoản tiền phạt 6.280 euro vì tội xâm hại tình dục. Bản án hiện chưa có hiệu lực cuối cùng. Rafa Mir và đội ngũ luật sư xác nhận sẽ kháng cáo trong thời gian tới.

Tiền đạo người Tây Ban Nha hiện thuộc biên chế Sevilla đến tháng 6/2027. Mùa giải vừa qua, anh thi đấu cho Elche theo dạng cho mượn nhưng không được đội bóng này kích hoạt điều khoản mua đứt.

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