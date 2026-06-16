Rodri mỉa mai Cape Verde 'không qua nổi vạch giữa sân'

Rodri tỏ ra thất vọng sau khi Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm hòa 0-0 trong trận ra quân bảng H World Cup 2026 đêm 15/6.

Rodri và dàn sao Tây Ban Nha bất lực trước đối thủ nhỏ bé.

Dù kiểm soát thế trận toàn diện và sở hữu dàn ngôi sao đắt giá, Tây Ban Nha bất lực trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đại diện châu Phi. Kết quả được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải.

Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, Rodri bên phía Tây Ban Nha cho rằng Cape Verde gần như chỉ tập trung phòng ngự và rất hiếm khi tổ chức tấn công. "Đó là cách họ thi đấu. Họ gần như không vượt qua nổi vạch giữa sân. Điều chúng tôi cần làm là cải thiện khả năng dứt điểm", Rodri chia sẻ với La 1.

Ngôi sao 30 tuổi thừa nhận Tây Ban Nha lường trước một trận đấu khó khăn khi đối thủ chủ động lùi sâu đội hình. Tuy nhiên, điều khiến anh tiếc nuối là các chân sút áo đỏ không thể tận dụng những cơ hội được tạo ra.

"Đây là trận đấu đòi hỏi sự kiên nhẫn. Chúng tôi tạo ra cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Dù vậy, điểm tích cực là họ hầu như không gây nguy hiểm cho khung thành của chúng tôi", Rodri nói thêm.

Trên sân Mercedes-Benz, Tây Ban Nha áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng và số cơ hội tạo ra. Ferran Torres tiến gần bàn thắng nhất với cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang. Trong khi đó, thần đồng Lamine Yamal được tung vào sân trong 20 phút cuối nhưng không thể tạo nên khác biệt.

Nếu Tây Ban Nha thất vọng bao nhiêu thì Cape Verde lại hạnh phúc bấy nhiêu. Với dân số chỉ khoảng 525.000 người và lần đầu dự World Cup, đại diện châu Phi ăn mừng trận hòa như một chiến thắng lịch sử. Màn trình diễn quả cảm giúp Cape Verde mang về điểm số quý giá và gửi đi lời khẳng định mạnh mẽ rằng họ hoàn toàn xứng đáng góp mặt trên sân khấu lớn nhất thế giới.