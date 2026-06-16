Bạn gái Yamal gây chú ý

Tiền đạo Lamine Yamal nhận được sự an ủi từ bạn gái Ines Garcia sau khi tuyển Tây Ban Nha gây thất vọng ở trận ra quân World Cup 2026 rạng sáng 16/6.

Yamal không có tên trong đội hình xuất phát và chỉ được tung vào sân trong khoảng 20 phút cuối trận, thời điểm Tây Ban Nha nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, tài năng trẻ của Barcelona cũng không thể tạo ra khác biệt để giúp đội nhà phá vỡ thế bế tắc.

Cái ôm an ủi của bạn gái Yamal.

Sau trận đấu, Yamal được bắt gặp trên khán đài cùng gia đình và bạn bè. Đáng chú ý, người mẫu kiêm influencer Ines Garcia luôn ở bên cạnh để động viên ngôi sao 18 tuổi sau kết quả không như mong đợi.

Mối quan hệ giữa Yamal và Garcia mới được công khai vào tháng trước. Kể từ đó, người đẹp 21 tuổi đã theo chân tuyển Tây Ban Nha đến Mỹ để cổ vũ bạn trai tại World Cup 2026. Trong trận đấu với Cape Verde, cô xuất hiện trên khán đài với chiếc áo đấu mang tên Yamal. Nhiều người thân và bạn bè của cầu thủ này cũng mặc trang phục tương tự để thể hiện sự ủng hộ.

Trận hòa trước Cape Verde là kết quả gây thất vọng đối với Tây Ban Nha. Dù kiểm soát 74% thời lượng bóng và tung ra tới 27 cú dứt điểm, đội bóng xứ bò tót vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Đây được xem là lời cảnh báo sớm dành cho một trong những ứng viên vô địch World Cup 2026 trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Sức hấp dẫn mang tên Yamal Lamine Yamal không chỉ là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Tây Ban Nha mà còn là một trong những gương mặt được chờ đợi nhất tại World Cup 2026 nhờ tài năng đặc biệt.