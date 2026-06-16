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Thể thao World Cup 2026

Van der Vaart gây tranh cãi

  • Thứ ba, 16/6/2026 07:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phát biểu khiếm nhã của cựu danh thủ Rafael van der Vaart sau trận hòa 2-2 giữa Hà Lan và Nhật Bản tại World Cup 2026 khiến anh hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội.

Van der Vaart đang nhận không ít chỉ trích vì phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình.

Sau trận đấu thuộc bảng F, Van der Vaart phân tích tình huống tuyển Hà Lan để thủng lưới từ một quả phạt góc. Cựu tiền vệ 42 tuổi cho rằng hậu vệ Micky van de Ven đã phòng ngự không tốt khi bỏ quên cầu thủ Nhật Bản ghi bàn bằng đầu.

Tuy nhiên, phần bình luận tiếp theo của Van der Vaart mới là điều gây tranh cãi. "Dù sao thì họ (người Nhật Bản) trông cũng giống nhau cả mà...", cựu tuyển thủ Hà Lan nói trước khi vội vàng bổ sung: "Đó chỉ là một trò đùa thôi nhé. Dạo này, tôi thấy sợ khi phải nói bất cứ điều gì".

Phát ngôn này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Van der Vaart đã đưa ra một nhận xét mang tính định kiến về ngoại hình của người châu Á.

"Óc hài hước của gã này có vấn đề à?", một tài khoản bình luận trên Twitter. Trong khi đó, người khác mỉa mai trên Reddit: "Bảo sao ngày xưa bị Zlatan Ibrahimovic đạp". Không ít CĐV thẳng thừng gọi Van der Vaart là "một gã hề" và cho rằng lời giải thích sau đó không thể làm giảm mức độ phản cảm của phát ngôn.

Sự việc càng thu hút chú ý bởi Nhật Bản vừa có màn trình diễn ấn tượng trước Hà Lan. Đại diện châu Á hai lần bị dẫn bàn nhưng vẫn giành lại 1 điểm, qua đó tiếp tục cho thấy khả năng thích nghi và bản lĩnh đã trở thành thương hiệu dưới thời HLV Hajime Moriyasu.

Trong khi nhiều cuộc thảo luận đáng ra nên xoay quanh màn thể hiện của Nhật Bản trên sân, phát biểu của Van der Vaart lại trở thành tâm điểm theo cách không ai mong muốn.

Bản sắc riêng biệt của Nhật Bản tại mỗi kỳ World Cup Không chỉ thi đấu ấn tượng trên sân, Nhật Bản đang xây dựng bản sắc riêng của họ nơi khán đài cổ vũ.

Tuyển Nhật Bản mạnh đến mức nào?

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World Cup 2026 Van der Vaart Hà Lan Nhật Bản

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