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Thể thao World Cup 2026

De Jong vẫn nói Hà Lan 'tốt' khi bị Nhật cầm hòa

  • Thứ hai, 15/6/2026 15:04 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Dù Hà Lan bị Nhật Bản cầm hòa 2-2 ở trận ra quân World Cup 2026 sáng 15/6, Frenkie de Jong vẫn tin "Oranje" đã có một màn trình diễn đáng khích lệ.

De Jong không quá bi quan dù Hà Lan bị chia điểm đáng tiếc.

Trận hòa 2-2 trước Nhật Bản tại bảng F World Cup 2026 khiến Hà Lan bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Tuy nhiên, với Frenkie de Jong, kết quả này chưa phản ánh hết những gì "Oranje" thể hiện trên sân Dallas.

Hai lần vươn lên dẫn trước rồi hai lần bị gỡ hòa, trong đó bàn thua sau cùng đến ở những phút cuối trận, rõ ràng là kịch bản khó chấp nhận với một đội bóng lớn như Hà Lan. Dẫu vậy, tiền vệ thuộc biên chế Barcelona không muốn nhìn trận đấu chỉ qua lăng kính của tỷ số.

Chia sẻ với FIFA sau trận, De Jong khẳng định Hà Lan đã làm tốt nhiều khía cạnh của trận đấu: "Tôi nghĩ chúng tôi tổ chức phòng ngự tốt. Khi có bóng, toàn đội cũng chơi ổn. Chúng tôi kiên nhẫn trước một đối thủ phòng ngự rất thấp và rất kỷ luật. Dù gặp nhiều khó khăn, Hà Lan vẫn tạo ra những cơ hội và các tình huống nguy hiểm. Nhìn chung, đây là một trận đấu tốt của chúng tôi".

De Jong, Ha Lan, World Cup 2026 anh 1

De Jong có ngày thi đấu tốt trước hàng tiền vệ cơ động của Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Những con số phần nào phản ánh màn trình diễn của tiền vệ 29 tuổi. Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút, thực hiện 73 đường chuyền và đạt tỷ lệ chính xác lên tới 95%. De Jong có 85 lần chạm bóng, thực hiện 15 đường chuyền vào một phần ba cuối sân và không để mất bóng lần nào.

Không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, De Jong vẫn là điểm kết nối quan trọng trong lối chơi của Hà Lan. Khả năng giữ nhịp, điều tiết và luân chuyển bóng của anh giúp đội bóng châu Âu duy trì sức ép trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Nhật Bản.

Ở mặt trận phòng ngự, De Jong cũng để lại dấu ấn với 7 hành động phòng ngự, 5 lần thu hồi bóng, 2 tình huống cắt bóng và 2 pha phá bóng. Anh là một trong những cầu thủ hoạt động năng nổ nhất ở khu trung tuyến của Hà Lan.

Sau trận hòa đáng tiếc, De Jong nhanh chóng hướng sự tập trung về trận đấu tiếp theo gặp Thụy Điển: "Giờ chúng tôi sẽ tập trung cho trận gặp Thụy Điển và hướng đến thử thách đó", tiền vệ này khẳng định.

Dù không có khởi đầu như mong muốn, màn trình diễn của De Jong vẫn mang đến tín hiệu tích cực cho Hà Lan trong hành trình World Cup 2026.

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De Jong Hà Lan World Cup 2026 Barcelona Nhật Bản

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